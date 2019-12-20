تحالف القوى: لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين للأحزاب الحالية

أعلن تحالف القوى العراقية، بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عدم التصويت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين لأحزاب الحالية.



وذكر النائب عن التحالف رعد الدهلكي في بيان إن “محاولات ترشيح حزبيين وغير مستقلين والقفز على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفضون في ساحات التظاهر هو استفزاز لمشاعرهم وتغييب لإرادتهم والتبرير لإعلان الفوضى والتي قد تقود البلاد إلى المجهول”.



وأضاف، أن “تحالف القوى العراقية لن يفرض أي اسماء أو شخصيات محددة لشغل المنصب، وليس لتحالف القوى أي خطوط حمراء على أشخاص أو جهات معينة، لكن ما ننظر اليه هو المواصفات التي وضعتها الجماهير وهي المعايير الذي سندعم أو نعارض من خلاله أي شخصية يتم ترشحيها لشغل المنصب”.



واوضح الدهلكي، أن “المعايير التي نحتاجها في العراق لضمان رئيس وزراء قوي وشجاع ونزية و التي تتلخص بـ (الاستقلالية، عدم التحزب، الكفاءة، الخبرة، النزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن الضغوط الحزبية و الولاءات الضيقة)”.



وتابع، أن “من تتوافر فية المعايير أعلاه هو الذي سيحظى بدعمنا وتعاوننا وتصويتنا له”.



