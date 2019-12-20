بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 20 كانون الأول 2019 03:38 م

نشطاء ردا على الجزيرة: من يقوم بإشعال الحرب في العراق هي ميليشيات الخزعلي وذيول إيران بتنسيق سليماني

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تفاعل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع منشور موقع "بغداد بوست" الإخباري على صفحة "الفيس بوك" عن دور قناة الجزيرة القطرية في التحريض على الفتن داخل العراق.

وأكد النشطاء، أن قناة الجزيرة تثبت يوما بعد يوم أنها الناطق الرسمي باسم ميليشيات وعصابات الإرهاب والقتل السياسي والعمل على إسقاط الدول وتغيير الأنظمة الحاكمة.

يأتي ذلك بعد تسجيل "الجزيرة" لقاء مع الإرهابي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية على شاشتها، والذي هو حلقة من هذه الحلقات المفضوحة التي تبثها الجزيرة.

فقد صرح الخزعلي عبر الجزيرة، قائلا" إن هناك مشروع أمريكي إسرائيلي إماراتي هدفه استغلال المظاهرات العراقية من أجل إحداث تخريب واقتتال داخلي في البلاد.

وأكد النشطاء، أن رجل الشارع العراقي والخبير ببواطن الأمور على حد سواء يعرف جيدا أن من يقوم بمثل هذه المخططات الدنيئة هي ميليشيات الخزعلي وذيول إيران في العراق تحت قيادة سيدهم في قم وبتنسيق مع الإرهابي الأكبر قاسم سليماني وليس الإمارات ولا الولايات المتحدة.

ورد النشطاء على الجزيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين: أن من يقوم بإشعال الحرب الأهلية في العراق هي ميليشيات الخزعلي وذيول إيران تحت قيادة سيدهم في قم وبتنسيق مع الإرهابي الأكبر قاسم سليماني.

ورد النشطاء أيضا على الخزعلي، قائلين، لقد سرقتم خيرات البلاد ووحولتموها لإيران كما حولتم العراق مزرعة تحصد طهران خيراتها وتأكلوا انتم من ثمارها وأهل العراق ينظرون لكم والجوع يعصرهم.

وأضاف النشطاء ردا على الخزعلي أيضا، الأكاذيب والمؤامرات لا تظهر إلا عندما يقول الشعب لكم كفى ويخرج للشوارع ضدكم.

وأكد النشطاء أنه، بات واضحا الدور التخريبي الذي تلعبه قناة الجزيرة ونظام تميم الحاكم في قطر لبث بذور الفتنة الطائفية والحروب الأهلية بالتعاون مع مليشيات الدم والنار الإيرانية.

وأضافوا أن الجزيرة لا تفوت الفرصة أبدا في النيل من كل البلدان العربية لصالح الأعداء الإيرانيين.

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