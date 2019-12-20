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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 20 كانون الأول 2019 03:20 م

احتجاجات إيران.. تعتيم على أعداد المقبوض عليهم والمعارضة تفضح النظام

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رغم القبضة الأمنية الوحشية التي يفرضها النظام الإيراني على الاحتجاجات الإيرانية، إلا أن انتفاضة إيران ما زالت مستمرة، لكنها في الوقت نفسها تواجه بـ الاعتقالات التي ما زال يرفض النظام الإيراني الإفصاح عن الأعداد الرسمية لمن قام باعتقالهم منذ اندلاع انتفاضة نوفمبر.
وبعد مضي شهر على اندلاع الاحتجاجات ما زالت حملات الاعتقال مستمرة، وطبقا لما أعلنه على أكبر جاويدان، قائد قوي الأمن الداخلي فقد أكد أنه «تم اعتقال أكثر من 250 شخصًا من العناصر الرئيسية لأحداث الشغب التي جرت الشهر الماضي وتتراوح أعمارهم على العموم بين 20 و35 عامًا وهم اعترفوا بالارتباط بالمجموعات الإرهابية وأعداء الثورة».
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في السياق ذاته قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أن الأعداد التي يعلنها النظام الإيراني عن المعتقلين تفوق بكثير ما يحدث على أرض الواقع، حيث قدرت أعداد معتقلي الانتفاضة لـ أكثر من 12000 شخص، مؤكده في بيان لها، أن النظام الإيراني يمنع الكشف عن أعداد الشهداء والمعتقلين حتى الآن خوفا من العواقب الداخلية والخارجية المترتبة على تلك الجريمة.
وطالبت المنظمة في بيان لها بمحاكمة كلا من على خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، والرئيس الإيراني حس روحاني، لتورطهم في منح تعليمات باستهداف وقتل المتظاهرين، مطالبة بتقديمهم إلى العدالة لـ ارتكابهم جرائم حرب، كما أعلنت المعارضة عن أسماء 27 شهيدًا آخر من شهداء انتفاضة الشعب الإيراني، ليصل عدد من استشهدوا في التظاهرات إلى 547  وقد سجلت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 1500 من شهداء الانتفاضة الإيرانية في مختلف المحافظات. بينهم عدد كبير من النساء والمراهقين.
وينسجم هذا الخوف من جانب النظام الإيراني مع الانتقادات الدولية التي تلاحق النظام الإيراني لـ اضطهاد المحتجين، حيث أدان البرلمان الأوروبي في وقت سابق بأغلبية ساحقة، ما يواجه المحتجين من اعتقالات وملاحقة أمنية، مطالبا بـ الإفراج عن معتقلي الانتفاضة دون قيد أو شرط وإبلاغ عوائلهم عن أماكن احتجازهم ووصول المحامين والمراقبين الدوليين إلى هؤلاء المعتقلين.

ع د

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أخر تعديل: الجمعة، 20 كانون الأول 2019 03:41 م
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