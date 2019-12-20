8 آلاف معاملة مزورة في تقاعد ضحايا الارهاب في الانبار !!



كشفت دائرة التقاعد في الانبار عن ضبط نحو 8 آلاف معاملة مزورة لذوي ضحايا الارهاب .



وقال مدير قسم ضحايا الارهاب في دائرة تقاعد الانبار ، عبد العزيز ابراهيم الدليمي، في تصريح صحفي :" ان لجان التدقيق في قسم ضحايا الارهاب اكتشفت نحو 8 الاف معاملة مزورة لذوي ضحايا الارهاب ، بعد عمليات فلترة للاسماء المقدمة للحصول على امتيازات تلك الشريحة ".



واضاف :" ان الاسماء تم ايقافها واحالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بصددها " ، مبينا :"ن آلاف المواطنين من ذوي ضحايا الارهاب قدموا معاملات لشمولهم بالامتيازات المخصصة من قبل الحكومة المركزية ".



ف.ا