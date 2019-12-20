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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 01:40 م

خبير اقتصادي يبين طرق تغطية العجز في الموازنة المالية

صفوان قصي

بين الخبير الاقتصادي قصي صفوان، الطرق التي يتم اللجوء اليها لتغطية عجز الموازنة ، في حال حدوثه، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث عجز في موازنة 2020.

وقال صفوان في تصريح  صحفي :" ان احد بنود موازنة 2019 قد يكرر في موازنة العام المقبل، حيث ينص على تغطية العجز المالي عن طريق بيع ممتلكات الدولة في حال هبوط اسعار النفط، وفي حال وجود فائض باسعار النفط فسيتم تغطية العجز عن طريق هذه المبالغ، اضافة الى وجود بند يتيح الاقتراض الداخلي في حال وجود تلكؤ في تأمين الرواتب ومفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية ".

واضاف :"  من المؤمل عدم حدوث اي عجز مالي في موازنة 2020، على اعتبار ان الموازنة المزمع  اقرارها لم تقدم الى يومنا هذا ، وبالتالي سندخل العام الجديد بموازنة تشغيلية فقط ".

واوضح  الخبير الاقتصادي :" ان  سعر برميل النفط ، في حال حدد بـ 42 دولارا، فانه من الممكن ان يغطي الموازنة التشغيلية ، ومازاد سيغطي الموازنة الاستثمارية ".

ف.ا
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