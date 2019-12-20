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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 01:37 م

تحالف القوى : لن ندعم اي مرشح لرئاسة الوزراء مالم يكن مستقلا وغير متحزب

رعد-الدهلكي-1

اعلنت الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية  انها لن تدعم او تصوت لاي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ، ما لم يكن مستقلا وغير تابع لجهات حزبية. 

وقال نائب رئيس كتلة التحالف رعد الدهلكي ، في تصريح صحفي :" ان محاولات ترشيح حزبيين وغير مستقلين والقفز على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفض في ساحات التظاهر  ، هي استفزاز لمشاعرهم وتغييب لارادتهم  وتمهيد   للفوضى التي قد تقود البلاد الى المجهول ".

واضاف الدهلكي :" ان التحالف  لن يفرض اي اسماء او شخصيات محددة لشغل المنصب ، وليس لتحالف القوى  اي خطوط حمراء على اشخاص او جهات معينة ، لكن ما ننظر اليه هو المواصفات التي وضعتها الجماهير ، وهي المعايير التي سندعم او نعارض من خلالها اية شخصية يتم ترشحيها لشغل المنصب".

 واوضح ان " المعايير التي نحتاجها في العراق لضمان رئيس وزراء قوي وشجاع ، تتلخص  بالاستقلالية و عدم التحزب و الكفاءة والخبرة و النزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية ، بعيدا عن الضغوط الحزبية و الولاءات الضيقة ".

ف.ا
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