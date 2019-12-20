تحالف القوى : لن ندعم اي مرشح لرئاسة الوزراء مالم يكن مستقلا وغير متحزب



اعلنت الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية انها لن تدعم او تصوت لاي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ، ما لم يكن مستقلا وغير تابع لجهات حزبية.



وقال نائب رئيس كتلة التحالف رعد الدهلكي ، في تصريح صحفي :" ان محاولات ترشيح حزبيين وغير مستقلين والقفز على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفض في ساحات التظاهر ، هي استفزاز لمشاعرهم وتغييب لارادتهم وتمهيد للفوضى التي قد تقود البلاد الى المجهول ".



واضاف الدهلكي :" ان التحالف لن يفرض اي اسماء او شخصيات محددة لشغل المنصب ، وليس لتحالف القوى اي خطوط حمراء على اشخاص او جهات معينة ، لكن ما ننظر اليه هو المواصفات التي وضعتها الجماهير ، وهي المعايير التي سندعم او نعارض من خلالها اية شخصية يتم ترشحيها لشغل المنصب".



واوضح ان " المعايير التي نحتاجها في العراق لضمان رئيس وزراء قوي وشجاع ، تتلخص بالاستقلالية و عدم التحزب و الكفاءة والخبرة و النزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية ، بعيدا عن الضغوط الحزبية و الولاءات الضيقة ".



ف.ا