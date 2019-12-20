بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
واشنطن: قادرون على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش الإرهابي في الشرق الأوسط تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في الأنبار غالب الشابندر يدعو المحتجين للبقاء بساحات التظاهر لحين تحقيق مطالبهم خبير أمني: مليشيات الحشد تستغل مقرات الجيش والشرطة في الأنبار تحالف القوى: لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين للأحزاب الحالية عاجل.. سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء في بغداد السيستاني يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة.. وهذا هو سلاح الأحزاب السياسية بوجه المتظاهرين! نشطاء ردا على الجزيرة: من يقوم بإشعال الحرب في العراق هي ميليشيات الخزعلي وذيول إيران بتنسيق سليماني متظاهرو العراق يرفضون خرق المهلة الدستورية.. ويهتفون ضد صالح والحلبوسي ثلاثة عراقيين في نهائي آسيا بالـ "مواي تاي " والعدد قابل للزيادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 01:05 م

نائب: علاوي لم يحظ بدعم سياسي لتولي رئاسة الوزراء وتمديد المهلة للأحد

820152014915513

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي،  أن ترشيح محمد توفيق علاوي لم يحظ بدعم سياسي لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما بين ان المهلة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء ستنتهي دون اختيار أي مرشح.
وقال الفتلاوي في تصريح  له ، إن “الكتل السياسية لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن تسمية شخصية رئيس الوزراء الجديدة وأصبح واضحا عبر عدم تكليف رئيس الجمهورية شخصية رئيس الوزراء اليوم”، لافتا إلى إن “ترشيح علاوي لم يحظ بدعم سياسي لتولي منصب رئاسة الوزراء وسيستبعد من قائمة المنافسة”.
وأضاف أن “النقاش لازال مستمرا على شخصية رئيس الوزراء وهنالك عدة أسماء تدرس في الوقت الحالي”، مبينا أن “المهلة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء ستنتهي دون اختيار أي مرشح لعدم وجود توافق سياسي”.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب عقد جمعوا تواقيع نيابي، اليوم الخميس، لترشيح الوزير السابق محمد توفيق علاوي لتولي منصب رئاسة الوزراء.

ع د


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميليشيا الحشد الشعبي

خبير أمني: مليشيات الحشد تستغل مقرات الجيش والشرطة في الأنبار 20 كانون الأول 2019 08:29 م

download

تحالف القوى: لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين للأحزاب الحالية 20 كانون الأول 2019 08:24 م

عاجل

عاجل.. سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء في بغداد 20 كانون الأول 2019 05:03 م

رعد-الدهلكي-1

تحالف القوى : لن ندعم اي مرشح لرئاسة الوزراء مالم يكن مستقلا وغير متحزب 20 كانون الأول 2019 01:37 م

بليغ ابو كلل

قيادي في الحكمة: حجم التدخل في الوطن والفرض عليه أكبر من أي وقت مضى 20 كانون الأول 2019 01:03 م

القبض على

ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي 20 كانون الأول 2019 01:00 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

برهم صالح يقدم طلباً مستعجلاً الى المحكمة ‏الاتحادية لتعريف الكتلة الاكبر 20 كانون الأول 2019 12:57 م

مايك بومبيو

بومبيو: على خامنئي و"عصابته" أن يتغيروا 20 كانون الأول 2019 12:50 م

التعليقات