نائب: علاوي لم يحظ بدعم سياسي لتولي رئاسة الوزراء وتمديد المهلة للأحد

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن ترشيح محمد توفيق علاوي لم يحظ بدعم سياسي لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما بين ان المهلة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء ستنتهي دون اختيار أي مرشح.

وقال الفتلاوي في تصريح له ، إن “الكتل السياسية لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن تسمية شخصية رئيس الوزراء الجديدة وأصبح واضحا عبر عدم تكليف رئيس الجمهورية شخصية رئيس الوزراء اليوم”، لافتا إلى إن “ترشيح علاوي لم يحظ بدعم سياسي لتولي منصب رئاسة الوزراء وسيستبعد من قائمة المنافسة”.

وأضاف أن “النقاش لازال مستمرا على شخصية رئيس الوزراء وهنالك عدة أسماء تدرس في الوقت الحالي”، مبينا أن “المهلة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء ستنتهي دون اختيار أي مرشح لعدم وجود توافق سياسي”.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب عقد جمعوا تواقيع نيابي، اليوم الخميس، لترشيح الوزير السابق محمد توفيق علاوي لتولي منصب رئاسة الوزراء.

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