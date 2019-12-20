قيادي في الحكمة: حجم التدخل في الوطن والفرض عليه أكبر من أي وقت مضى



قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، بليغ أبو كلل، أن "حجم استباحة الوطن والتدخل في شؤونه وسلب إرادته والفرض عليه أكبر من أي وقت مضى!".



وقال أبو كلل في بيان "حقيقة لا غبار عليها، أن أغلب القوى السياسية لا تتحرك إلا بالخوف وضغط الشارع! وحقيقة أخرى قلتها: لا أمل في التغيير الحقيقي سوى بالتظاهرات السلمية وأن الحكمة لا تستطيع فعل ما تفعله التظاهرات مهما حاولت، يرونها إنتهت ونرى أن الدماء البريئة لها ثمن في السماء قبل الأرض!".



وأضاف "الوطنيون من القوى السياسية والشخصيات قلّة وغرباء في أوطانهم ومضيّق عليهم! لا أدري أين النفس الأبية لمن يريد أن يكون رئيسًا للوزراء وهو يسلّم كرامته ووطنه!".



وأشار أبو كلل الى، ان "بعض المرشحين لمنصب رئيس الحكومة يتبجّحون بالقول /خليهم بكيفهم تاليها آني أصير!/ لكن هو لو يسأل نفسه: كيف سيكون ومن الذي ينصبه؟ وهل سيأتي بكرامة وعزّة أم بإهانة وذلّة؟! ربما سيجلس على كرسي رئيس الوزراء، لكن الأكيد أنه وضع كرامته تحت أقدام الذي سينصبه قبل ذلك".



ف.ا