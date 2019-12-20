مقتل جندي في هجوم لـ"داعش" الإرهابي قرب بغداد

قالت وزارة الدفاع ، إن جندياً قتل وأصيب 5 آخرون بجروح مساء الخميس، في هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، على حاجز أمني، قرب العاصمة بغداد.



جاء ذلك في بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، وبحسب مصدر ، فإن عدداً من مسلحي "داعش"، شنوا هجوما على حاجز لقوات الجيش في منطقة مرمرة، في قضاء الطارمية، الواقع على بعد 50 كم شمالي بغداد.

وأوضح المصدر ، أن مسلحي التنظيم استخدموا في الهجوم أسلحة خفيفة، وألقوا عبوتين ناسفتين على الحاجز، وأدى انفجارهما إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح، دون توضيح مدى خطورة إصاباتهم.

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