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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 01:01 م

مقتل جندي في هجوم لـ"داعش" الإرهابي قرب بغداد

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قالت وزارة الدفاع ، إن جندياً قتل وأصيب 5 آخرون بجروح مساء الخميس، في هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، على حاجز أمني، قرب العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، وبحسب مصدر ، فإن عدداً من مسلحي "داعش"، شنوا هجوما على حاجز لقوات الجيش في منطقة مرمرة، في قضاء الطارمية، الواقع على بعد 50 كم شمالي بغداد.
وأوضح المصدر ، أن مسلحي التنظيم استخدموا في الهجوم أسلحة خفيفة، وألقوا عبوتين ناسفتين على الحاجز، وأدى انفجارهما إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح، دون توضيح مدى خطورة إصاباتهم.

ع د

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