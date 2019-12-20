ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي





ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي مسافرا ايرانيا بحوزته مواد مخدرة.



وقالت في بيان ان المسافر الايراني كان ينوي ادخال المخدرات الى العراق.



ف.ا