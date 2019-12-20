ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي مسافرا ايرانيا بحوزته مواد مخدرة. وقالت في بيان ان المسافر الايراني كان ينوي ادخال المخدرات الى العراق. ف.ا Copy أخبار متعلقة ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ الشيب الحدودي ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مزورة في منفذ الشلامجة ضبط مسافر ايراني بحوزته (11) جواز سفر في منفذ الشلامجة المنافذ تضبط مسافراً إيرانياً بحوزته جوازات مخالفة في الشلامجة