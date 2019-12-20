برهم صالح يقدم طلباً مستعجلاً الى المحكمة ‏الاتحادية لتعريف الكتلة الاكبر





اعلنت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية برهم صالح قدم مساء امس الخميس طلباً مستعجلاً الى المحكمة ‏الاتحادية تضمن تعريف الكتلة الاكبر عددا بعد استقالة الحكومة، وتقديم اكثر من طرف سياسي مرشحيهم لمنصب ‏رئيس الوزراء ، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض او قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.‏



وبحسب المصادر ، فأن " وفدا من اطراف كتلة تحالف البناء التقى صالح امس ، لمنعه من تقديم الاستفسار ‏الدستوري، ودفعه الى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما قصي السهيل او عبد الحسين عبطان الى منصب رئيس ‏الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي".‏



واضافت المصادر ان " رئيس الجمهورية اكد لوفد التحالف انه التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية ‏وان المرشحين لاتنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي"، مبينة ان " الرئيس صالح ابلغ وفد ‏تحالف البناء انه لن يقدم ايا من الاسمين حالياً ، ولن يقدم ايا من الاسماء الاخرى المطروحة قبل توضيح دوره في ‏الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور، وقبل ان تفصل المحكمة الاتحادية في آليات اعلان الكتلة الاكبر في هذه ‏المرحلة الانتقالية الحساسة.



ف.ا