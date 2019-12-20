برهم صالح يقدم طلباً مستعجلاً الى المحكمة ‏الاتحادية لتعريف الكتلة الاكبر

اعلنت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية برهم صالح قدم مساء امس الخميس طلباً مستعجلاً الى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة الاكبر عددا بعد استقالة الحكومة، وتقديم اكثر من طرف سياسي مرشحيهم لمنصب رئيس الوزراء ، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض او قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.
وبحسب المصادر ، فأن " وفدا من اطراف كتلة تحالف البناء التقى صالح امس ، لمنعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه الى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما قصي السهيل او عبد الحسين عبطان الى منصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي".
واضافت المصادر ان " رئيس الجمهورية اكد لوفد التحالف انه التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية وان المرشحين لاتنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي"، مبينة ان " الرئيس صالح ابلغ وفد تحالف البناء انه لن يقدم ايا من الاسمين حالياً ، ولن يقدم ايا من الاسماء الاخرى المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور، وقبل ان تفصل المحكمة الاتحادية في آليات اعلان الكتلة الاكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
ف.ا