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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 12:57 م

برهم صالح يقدم طلباً مستعجلاً الى المحكمة ‏الاتحادية لتعريف الكتلة الاكبر

رئيس الجمهورية برهم صالح


اعلنت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية برهم صالح قدم  مساء امس الخميس طلباً مستعجلاً الى المحكمة ‏الاتحادية تضمن تعريف الكتلة الاكبر عددا بعد استقالة الحكومة، وتقديم اكثر من طرف سياسي مرشحيهم لمنصب ‏رئيس الوزراء ، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض او قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.‏

وبحسب المصادر ، فأن " وفدا من اطراف كتلة تحالف البناء التقى صالح امس ، لمنعه من تقديم الاستفسار ‏الدستوري، ودفعه الى الاعتراف بمرشحين عن البناء هما قصي السهيل او عبد الحسين عبطان الى منصب رئيس ‏الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي".‏

واضافت المصادر ان " رئيس الجمهورية  اكد لوفد التحالف انه التقى ممثلين عن التظاهرات والفعاليات الاجتماعية ‏وان المرشحين لاتنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي"، مبينة ان " الرئيس صالح ابلغ وفد ‏تحالف البناء انه لن يقدم ايا من الاسمين حالياً ، ولن يقدم ايا من الاسماء الاخرى المطروحة قبل توضيح دوره في ‏الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور، وقبل ان تفصل المحكمة الاتحادية في آليات اعلان الكتلة الاكبر في هذه ‏المرحلة الانتقالية الحساسة.

ف.ا
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