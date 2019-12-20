بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
واشنطن: قادرون على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش الإرهابي في الشرق الأوسط تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في الأنبار غالب الشابندر يدعو المحتجين للبقاء بساحات التظاهر لحين تحقيق مطالبهم خبير أمني: مليشيات الحشد تستغل مقرات الجيش والشرطة في الأنبار تحالف القوى: لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين للأحزاب الحالية عاجل.. سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء في بغداد السيستاني يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة.. وهذا هو سلاح الأحزاب السياسية بوجه المتظاهرين! نشطاء ردا على الجزيرة: من يقوم بإشعال الحرب في العراق هي ميليشيات الخزعلي وذيول إيران بتنسيق سليماني متظاهرو العراق يرفضون خرق المهلة الدستورية.. ويهتفون ضد صالح والحلبوسي ثلاثة عراقيين في نهائي آسيا بالـ "مواي تاي " والعدد قابل للزيادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 12:50 م

بومبيو: على خامنئي و"عصابته" أن يتغيروا

مايك بومبيو

  شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على حكومة إيران، مشددا على ضرورة أن تغير سلطات إيران سلوكها.
وقال بومبيو، في كلمة ألقاها أثناء فعالية مخصصة لوضع حقوق الإنسان في إيران، إن موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في نوفمبر الماضي تعد مؤشرا على أن شعبها "ضاق ذرعا بفشل النظام اقتصاديا، وبالنظام الذي يحرمه من الكرامة الإنسانية الأساسية".
وصرح بومبيو بأن الولايات المتحدة "تسمع الشعب الإيراني وتدعمه وتقف إلى جانبه" من أجل "الحرية والكرامة الإنسانية والاحترام"، مضيفا أن السلطات الإيرانية "خارجة عن القانون في أعين العالم".
وتابع متحدثا عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "على أية الله وعصابة لصوصه أن يتغيروا"، محملا حكومة طهران المسؤولية عن "النفاق الشديد" المتمثل بـ"تجاهل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور".
واتهم وزير الخارجية الأمريكي السلطات الإيرانية بالاقتطاع من أموال شعبها من أجل خوض الحرب في سوريا واليمن، مشيرا إلى أن استراتيجية إرضاء الحكومة الإيرانية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم تؤت ثمارها، وشرعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في اتخاذ خطوات "مدروسة وملموسة" بحق طهران.
وأكد بومبيو في كلمته فرض الولايات المتحدة عقوبات على القاضيين في المحكمة الثورية الإيرانية، محمد موغيسيه وأبو القاسم صلاوتي، بدعوى ضلوعهما في مخالفات حقوق الإنسان، كما أعلن عن قرار واشنطن منع إصدار تأشيرات لأعضاء عوائل المسؤولين الإيرانيين الذين يعدون متورطين في قمع الاحتجاجات الأخيرة.

ع د

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 20 كانون الأول 2019 03:55 م
إقرأ ايضا
ميليشيا الحشد الشعبي

خبير أمني: مليشيات الحشد تستغل مقرات الجيش والشرطة في الأنبار 20 كانون الأول 2019 08:29 م

download

تحالف القوى: لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين للأحزاب الحالية 20 كانون الأول 2019 08:24 م

عاجل

عاجل.. سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء في بغداد 20 كانون الأول 2019 05:03 م

رعد-الدهلكي-1

تحالف القوى : لن ندعم اي مرشح لرئاسة الوزراء مالم يكن مستقلا وغير متحزب 20 كانون الأول 2019 01:37 م

820152014915513

نائب: علاوي لم يحظ بدعم سياسي لتولي رئاسة الوزراء وتمديد المهلة للأحد 20 كانون الأول 2019 01:05 م

بليغ ابو كلل

قيادي في الحكمة: حجم التدخل في الوطن والفرض عليه أكبر من أي وقت مضى 20 كانون الأول 2019 01:03 م

القبض على

ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي 20 كانون الأول 2019 01:00 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

برهم صالح يقدم طلباً مستعجلاً الى المحكمة ‏الاتحادية لتعريف الكتلة الاكبر 20 كانون الأول 2019 12:57 م

التعليقات