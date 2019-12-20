بومبيو: على خامنئي و"عصابته" أن يتغيروا

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على حكومة إيران، مشددا على ضرورة أن تغير سلطات إيران سلوكها.

وقال بومبيو، في كلمة ألقاها أثناء فعالية مخصصة لوضع حقوق الإنسان في إيران، إن موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في نوفمبر الماضي تعد مؤشرا على أن شعبها "ضاق ذرعا بفشل النظام اقتصاديا، وبالنظام الذي يحرمه من الكرامة الإنسانية الأساسية".

وصرح بومبيو بأن الولايات المتحدة "تسمع الشعب الإيراني وتدعمه وتقف إلى جانبه" من أجل "الحرية والكرامة الإنسانية والاحترام"، مضيفا أن السلطات الإيرانية "خارجة عن القانون في أعين العالم".

وتابع متحدثا عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "على أية الله وعصابة لصوصه أن يتغيروا"، محملا حكومة طهران المسؤولية عن "النفاق الشديد" المتمثل بـ"تجاهل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور".

واتهم وزير الخارجية الأمريكي السلطات الإيرانية بالاقتطاع من أموال شعبها من أجل خوض الحرب في سوريا واليمن، مشيرا إلى أن استراتيجية إرضاء الحكومة الإيرانية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم تؤت ثمارها، وشرعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في اتخاذ خطوات "مدروسة وملموسة" بحق طهران.

وأكد بومبيو في كلمته فرض الولايات المتحدة عقوبات على القاضيين في المحكمة الثورية الإيرانية، محمد موغيسيه وأبو القاسم صلاوتي، بدعوى ضلوعهما في مخالفات حقوق الإنسان، كما أعلن عن قرار واشنطن منع إصدار تأشيرات لأعضاء عوائل المسؤولين الإيرانيين الذين يعدون متورطين في قمع الاحتجاجات الأخيرة.

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