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الجمعة, 20 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 20 كانون الأول 2019 12:41 م

بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.. محتجو لبنان يقطعون الطرق

قطع طرق في لبنان

قطع محتجون في مختلف المناطق اللبنانية، اليوم الجمعة، الطرقات اعتراضا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

فقد قطع المحتجون طريق حلبا بالكامل بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما قطعوا منذ الفجر، طريق المنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس ومحافظة عكار بالإطارات المشتعلة، وأقفلوا معظم الطرق الفرعية والداخلية.

كذلك قطعوا الطريق العام في دير عمار مقابل مبنى البلدية، وفي البداوي بالاتجاهين بالعوائق الحديدية، وقد تم تعليق الدراسة في كل المدارس الخاصة والرسمية.

أفادت غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي بأن أوتوستراد الناعمة وأوتوستراد الجية مفرق برجا مقطوعان، وهما الطريقان الرئيسيان اللذان يربطان الجنوب بالعاصمة بيروت.

وفي البقاع، أفادت غرفة التحكم بأن الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: تعلبايا، سعدنايل، المرج، أوتوستراد زحلة، مكسة العالي، جديتا العالي، ترشيش – ضهور- زحلة، كامد اللوز - جب جنين، حوش الحريمة - القادرية، غزة، قب الياس - عميق، ومفرق راشيا المصنع الحدودي مع سوريا.

ويعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية منذ الصباح على محاولة فتح الطرقات وتسهيل حركة مرور السيارات في مختلف المناطق اللبنانية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف أمس الخميس، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما سماه 69 نائبا، خلفا لسعد الحريري الذي استقال في 29  تشرين الأول من رئاسة الحكومة إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في البلاد.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.

وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة، حتى ظهرت مؤخرا حالات انتحار عدة، إثر تدهور الوضع المعيشي، طالت شبابا عجزوا عن تأمين لقمة العيش لأولادهم.

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