وزير التعليم يحذر من إلغاء بعض الدراسات العليا وفق قانون التقاعد





حذر وزير التعليم العالي قصي السهيل من أن التعديل الجديد على قانون التقاعد، يهدد بإلغاء بعض الدراسات العليا في جامعات البلاد .



وقال السهيل في تصريح صحفي ان قدراتنا تستوعب بين تسعة الى عشرة الاف طالب ماجستير ودكتوراه"، منوها الى" ان بعد التوسعة واعادة المرقنة قيودهم صار لدينا نحو عشرين الف طالب دراسات عليا".



وأضاف السهيل" أنه في التعديل الأخير لقانون التقاعد، حاولنا استثناء الأساتذة وفق قانون الخدمة الجامعية لكن ذلك لم يحصل، والآن يحالون إلى التقاعد في سن 63، في وقت لدينا أساتذة تصل أعمارهم إلى 68، وهكذا سيحال مئات الأساتذة على التقاعد، وإذا خرجوا سنكون أمام معضلة إلغاء دراسات عليا وإلغاء بعض الأقسام".



وتابع" أن التوسعة صارت خياراً صعباً الآن، ونحن الآن نكافح من أجل ، إما تمديد العمل بقانون التقاعد قبل التعديل الأخير لمدة سنة، أو الحصول على تعديل سريع لاستثناء الأساتذة الجامعيين والأطباء الاختصاص.



ف.ا