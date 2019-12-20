التربية والمالية يبحثان مستحقات المحاضرين المجانيين في اربيل





بحثت وزيرة التربية، سها خليل العلي بك مع، وزير المالية، فؤاد حسين مستحقات المحاضرين المجانيين في اربيل.



وقال المكتب الاعلامي لوزيرة التربية ، في بيان "، انه "جرى خلال اللقاء التباحث في شأن تأمين الحقوق المالية للمحاضرين المتواجدين في ممثلية الوزارة في أربيل الذين لم يتسلموا منحتهم المقررة خلال السنوات السابقة تثميناً لجهودهم في سد الشواغر ودعم العملية التربوية".



وبين ان "الوزيرة ملتزمة مع الجهات ذات العلاقة بالحفاظ على حقوق الكوادر التربوية والتعليمية".



وأضاف البيان أن "الوزارة تتابع بشكل يومي استكمال الإجراءات لايصال المستحقات المالية لهم.



ف.ا