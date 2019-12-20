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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 12:32 م

نائب: تأخر حسم مرشح رئاسة الوزراء سيكون مدعاة للتدخل الأجنبي والاقليمي

رياض المسعودي

رأى النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، بان تأخر حسم مرشح رئاسة الوزراء سيكون مدعاة للتدخل الأجنبي والإقليمي.

وقال المسعودي ان" المدة الدستورية الـ15 يوما المخصصة لترشيح رئيس وزراء انتهت امس؛ مبينا ان اغلب الكتل اوضحت جملة من المحددات والمعايير التي يمكن من خلالها ان يتم تسمية مرشح رئيس الحكومة"، مبينا انه" لم يرد في الدستور العراقي مصطلح الاستقالة بالتالي هذه محطات جديدة تتطلب رؤى جديدة ايضاً".

وأشار الى" وجود رؤى مختلفة ناجمة من تعدد القوى السياسية ونحن في تحالف سائرون بينا ان الكتلة الأكبر هو الشعب العراقي وبان المادة/ 5 /من الدستور توضح ان الشعب مصدر السلطات، وساحات التظاهر بينت هي الأخرى جملة من المطالبات".

 وتابع" ينبغي ان يكون رئيس الحكومة المقبلة مستقل وقوي وحازم قادر على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يتحقق فيها مبدأين الأول المشاركة والثانية التمثيل الواضح لجميع مناطق العراق".

وأوضح ان" اس المشكلة تكمن في الدستور فهو واضح بان يكلف رئيس الجمهورية بحسب المادة /76/ مرشح الكتلة الأكبر عدداً بالتالي هذا يجري عند اجراء الانتخابات، ومجلس النواب هو من يصوت عليه، ومن هذا المنطلق يخشى البعض من خسارة المكتسبات السياسية وبعض الكتل تريد ان تضع رؤيتها في شخص رئيس الوزراء القادم؛ لكن شريطة عدم خسارة المزيد من الوزارات والمكاسب".

ونوه المسعودي الى" وجود عدة متغيرات ضاغطة باتجاه القوى السياسية لكن في نهاية المطاف سترضخ هذه القوى بشخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات والازمة الكبيرة".

ف.ا
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