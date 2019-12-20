الغلاب تبدي استغرابها من الأصرار على ترشيح قصي السهيل رغم كثرة ملفات الفساد المثارة عليه



أستغربت النائب سميعة غلاب عضو تحالف القوى العراقيه رئيسة لجنة الثقافة والسياحة والاثار البرلمانية ، من أصرار أئتلاف دولة القانون على ترشيح قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي لمنصب رئيس مجلس الوزراء رغم العديد من ملفات الفساد الاداري والمالي وكذلك القضايا المثارة ضده في هيئة النزاهة .



وأكدت الغلاب في بيان ؛ أن من غير المقبول ترشيح السهيل لهذا المنصب على الرغم من فقدانه لمزايا الترشيح التي أقرها المتظاهرين السلميين في عموم ساحات التظاهر وبوجود العديد من الخروقات القانونيه ضده والتي اكتمل استجوابنا بها من الناحيه الشكليه والموضوعية وكذلك ملفات الفساد الموجودة لدى هيئة النزاهة لأساءة استخدامه المنصب بالاضافة الى سلوكه الطائفي في تسمية وترشيح وتكليف الكوادر المتقدمة في وزارة التعليم العالي .



وكشفت الغلاب عن رفض تحالفها - تحالف القوى العراقية - النيابي القاطع لمحاولات ترشيحة أو تمريره بحجة انتهاء المدد الدستورية خلافا" لأرادة الشعب او أتفاق القوى السياسية، مطالبة.



وطالبت رئيس الجمهورية برهم صالح بتحمل مسؤولياته الدستورية وعدم الاستجابة لترشيحات من يفتقد النزاهة في العمل والمسؤولية العامة.



ف.ا