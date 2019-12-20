واشنطن تقدم أدلة جديدة: إيران وراء الهجوم على شركة أرامكو السعودية

كشفت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن معلومات جديدة بشأن الهجوم الذي تعرضت له شركة "أرامكو" النفطية السعودية منتصف شهر أيلول الماضي، مبينة أن جهة الهجوم على الشركة كانت من شمال السعودية.

وقدمت أن الولايات المتحدة قدمت أدلة جديدة وتحليلا لحطام الأسلحة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" تشير إلى أنه جاء من الشمال على الأرجح، مما يعزز تقييمها السابق الذي يقول إن إيران كانت وراء الهجوم.

وفي تقرير مبدئي عن التحقيق اطلعت عليه "رويترز" قبل عرضه يوم الخميس على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجرت واشنطن تقييما يقول إن إحدى الطائرات المسيرة عبرت موقعا على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي من موقع الهجوم قبل أن تصيب أهدافها.

وقال التقرير "عند إضافة هذا لأقصى نطاق ممكن وقدره 900 كيلومتر للطائرة المسيرة، فإنه يرجح بقوة أن يكون مصدر الهجوم إلى الشمال من بقيق"، في إشارة إلى موقع إحدى منشأتي النفط السعوديتين المستهدفتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة حددت بعض أوجه الشبه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران تُعرف باسم "أي.آر.إن-05".

لكن التقرير أشار إلى أن ذلك التحليل الذي أجري على حطام الأسلحة لم يكشف بشكل قاطع عن موقع انطلاق الهجوم الذي تسبب في البداية في خفض الإنتاج السعودي من النفط إلى النصف تقريبا.

وقال "حتى هذه اللحظة لم تحدد أجهزة المخابرات الأمريكية أي معلومات من أنظمة الأسلحة التي انتشلت بعد استخدامها في هجمات 14 أيلول على السعودية تكشف بشكل قاطع عن مصدر الهجوم".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ"رويترز" إن الأدلة الجديدة تشمل معلومات تم الكشف عن سريتها حديثا.وتلقي الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية بمسؤولية هجمات 14 أيلول على إيران.

وذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن القيادة الإيرانية أعطت موافقتها على الهجمات لكنها أحجمت عن المواجهة المباشرة التي قد تتسبب في رد فعل أمريكي مدمر.

ووفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على الاجتماعات ومسؤول رابع مقرب من دوائر صنع القرار في إيران اختارت طهران بدلا من ذلك استهداف منشأتي بقيق وخريص في السعودية الحليفة للولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير "رويترز"، قال مصدر في الشرق الأوسط اطلع على تحقيقات أجرتها إحدى الدول عن الهجمات إن موقع انطلاق الهجمات كان قاعدة الأهواز الجوية في جنوب غرب إيران والتي تقع على بعد نحو 650 كيلومترا إلى الشمال من بقيق.



ونقل التقرير عن مصدر في جهاز مخابرات غربي قوله إن بعض الطائرات المسيرة حلقت فوق العراق والكويت في طريقها لشن الهجمات مما منح إيران أسسا معقولة لإنكار ضلوعها في الأمر.

وتسببت الهجمات التي استغرقت 17 دقيقة ونفذتها 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ حلقت على ارتفاع منخفض في زيادة حادة في أسعار النفط واندلاع حرائق وإلحاق أضرار مادية أوقفت إنتاج ما يفوق 5% من إمدادات النفط العالمية.

وقالت السعودية في الثالث من تشرين الأول إنها استعادت كامل طاقتها الإنتاجية من النفط.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، في تصريح لـ"رويترز" إن المعلومات الجديدة التي نزعت عنها السرية تقدم مزيدا من الأدلة على أن طهران مسؤولة عن الهجوم، مضيفا "الطائرات المسيرة دخلت السعودية قادمة من الشمال والحطام يتسق مع عتاد إيراني الصنع".

وتابع "كما خلصت العديد من الدول، فإنه لا يوجد أي بدائل معقولة خلاف المسؤولية الإيرانية".

وستقدم الولايات المتحدة ما توصلت إليه لجلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بينما تأمل في حشد المزيد من التأييد لسياستها التي تهدف لعزل إيران وإجبارها على العودة لطاولة المفاوضات لإبرام اتفاق نووي جديد.

وتضمن التقييم الأولي الذي أصدرته واشنطن عددا من الصور لمكونات طائرات مسيرة من بينها محرك قالت الولايات المتحدة إنه "يشبه إلى حد كبير، أو مطابق تقريبا" لتلك التي شوهدت في طائرات مسيرة إيرانية أخرى.

كما قدم التقرير صورا للوحة دائرة كهربية لبوصلة انتشلت من موقع الهجوم وعليها ختم يدل على الأرجح على تاريخ التصنيع المكتوب وفقا للتقويم الفارسي.

كما ظهر اسم الشركة التي يعتقد أنها مرتبطة بإيران وهي شركة "إس.إيه.دي.آر.إيه" على ملصق ضفيرة الأسلاك الكهربائية انتشل أيضا من حطام هجمات 14 أيلول.