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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 12:22 م

الحلبوسي و بلاسخارت يناقشان جهود البرلمان في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد

محمد الحلبوسي وبلاسخارت

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، جهود المجلس في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد.

 وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان ان اللقاء بحث تطور الأوضاع السياسية في البلاد، وضرورة اختيار كابينة حكومية ضمن التوقيتات الدستورية تلبي مطالب الشعب العراقي،

  واوضح ان الجانبين ناقشا  ايضا جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذي يُمكِّن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر مقبولية، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية".

من جهتها، أكدت  بلاسخارت دعم جهود مجلس النواب بهذا المجال، واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة؛ من أجل تحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد.

ف.ا
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