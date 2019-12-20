صالح يشدد على اهمية ان تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني.





شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على اهمية ان تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية.



واشار خلال لقائه نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل الى أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على الإرهاب،



من جانبه أكّد هيل دعم بلاده لاستقرار وأمن العراق و تحقيق تطلعات العراقيين في العيش بسلام وحرية واحترام السيادة العراقية.



وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، حسب بيان رئاسي بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



ف.ا