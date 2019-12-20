الحلبوسي يؤكد أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار



اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار.



وقال مكتبه الاعلامي" ان الحلبوسي التقى وكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، بحضور السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون المشترك بالمجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.



وأكد هيل استمرار شراكة ودعم بلاده للعراق، وضرورة احترام سيادته والسعي إلى أن يكون بلدًا آمنًا وقويًّا ومستقرًّا ".



من جهته اكد الحلبوسي أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار، .



من جانبه عبَّر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية حرص بلاده على العمل مع العراق لإعماره وإعادة النازحين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، وضمان تحقيق استقرار العراق ورفاه شعبه، متمنيا أن يتم اختيار حكومةٍ عراقيةٍ بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية.



ف.ا