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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 12:03 م

مرشح لرئاسة الوزراء يفتح النار على الكتل السياسية: أي تاريخ مشين تملكونه؟

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أطلق النائب فائق الشيخ علي، الذي رشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية، اليوم الجمعة، تحديا للسياسيين، بمناظرته أمام المواطنين بشأن البرنامج والرؤية الحكوميتين.
وكتب في تغريدة له على "تويتر" "هل من مناظر يناظرني؟ هل من مساجل يساجلني؟ هل من مبارز يبارزني؟ بالخطة، بالرؤية، بالبرنامج لإنقاذ العراق؟".
وقال "أيتها الكتل ومن يمثلها يا من وقعتم لمرشحكم لرئاسة الوزراء، أنتم تدعون بأنكم شيعة علي بن أبي طالب، أيعقل ليس فيكم من يتحلى بشجاعته، فيناظرني؟!، أي تاريخ مشين تملكونه؟".
ع د

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