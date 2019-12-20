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الجمعة, 20 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 11:54 ص

الخزعلي : لا يحق للمتظاهرين المطالبة بإسقاط النظام وحظر الأحزاب!!

قيس الخزعلي وحزب الله جديد في العراق

قال الإرهابي قيس الخزعلي  زعيم حركة "عصائب أهل الحق" إنه من الطبيعي والمتوقع منذ فترة طويلة أن تتخذ الإدارة الأميركية عقوبات بحقه، زاعما  أن أي موقف يخرج من الإدارة الأميركية ضده سيسجل له في التاريخ .
وردا على سؤال له على قناة الجزيرة القطرية هل تشكل هذه العقوبات والملاحقات حرجا للحكومة وأنتم جزء منها؟ قال الخزعلي "هذه العقوبات ليست عقوبات دولية ولكنها أميركية أحادية الجانب، صادرة عن إدارة ترامب التي تعمل بمعزل عن المجتمع الدولي، وبالتالي ليست ذات قيمة من الناحية الفعلية بقدر ما هي محاولة تشويه معنوي عبر اتهامنا بالوقوف وراء قتل المتظاهرين".
وشدد  الخزعلى على أن العراق يمتلك منظومة قضائية تستطيع أن تبين من يقف وراء قتل المتظاهرين.
وردا على سؤال عن من يقف وراء قتل المتظاهرين، قال الخزعلي "جزء من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الأيام الأولى للاحتجاجات كان بسبب العنف المفرط من الأجهزة الأمنية، ومع مرور الأيام اكتشفنا وجود مجاميع قتل وعنف مندسة (طرف ثالث) داخل المتظاهرين يمتلكون أسلحة وقنابل يدوية وسكاكين".

ووفقا للخزعلي فإن الطرف الثالث غير واضح الملامح ولا يمكن الوصول إليه بالتحقيقات الكلاسيكية، ويجب أن يكون هناك تحقيق أمني استخباراتي
ومضى في سرد روايته للأحداث "هذه ليست المرة الأولى التي تحدث بها مظاهرات في العراق، وهناك سبب حقيقي وراء هذه المظاهرات وهو وجود خلل حقيقي في العملية السياسية أدى إلى نقص في الخدمات وانتشار البطالة وعدم توفر فرص عمل، وآثار أخرى متراكمة من عام 2003 حتى الآن".
لكنه رأى أن هناك أيادي خارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تحشيد الشعب وتشجيعه على التظاهر هذه المرة، بهدف استغلال المظاهرات في الإطاحة برئيس الوزراء واستبداله برئيس وزراء جديد يقبل بصفقة القرن ويسلم النفط العراقي لأميركا.

ع د

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