عبد المهدي يبحث مع نائب وزير الخارجية الامريكي علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين





بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، مع وكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين



واشار بيان لمكتب عبد المهدي الى انه تم خلال اللقاء الاستماع إلى رؤية العراق حول التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وكذلك رؤية الولايات المتحدة الامريكية ازاءها.



وأكد رئيس مجلس الوزراء على الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق ومؤسساته الدستورية واحترام سيادته ، مشيرا الى سياسته في بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين ، وأهمية العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب .



ف.ا