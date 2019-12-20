بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
واشنطن: قادرون على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش الإرهابي في الشرق الأوسط تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في الأنبار غالب الشابندر يدعو المحتجين للبقاء بساحات التظاهر لحين تحقيق مطالبهم خبير أمني: مليشيات الحشد تستغل مقرات الجيش والشرطة في الأنبار تحالف القوى: لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين للأحزاب الحالية عاجل.. سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء في بغداد السيستاني يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة.. وهذا هو سلاح الأحزاب السياسية بوجه المتظاهرين! نشطاء ردا على الجزيرة: من يقوم بإشعال الحرب في العراق هي ميليشيات الخزعلي وذيول إيران بتنسيق سليماني متظاهرو العراق يرفضون خرق المهلة الدستورية.. ويهتفون ضد صالح والحلبوسي ثلاثة عراقيين في نهائي آسيا بالـ "مواي تاي " والعدد قابل للزيادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 11:37 ص

البشير مطلوب جنائيا في هذه الدولة.. تعرف على التفاصيل

820152014915513

أصدر القاضي هنري بيتر  بشعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا حكما قضائيا أمس بتنفيذ مذكرة  بالقبض علي الرئيس المخلوع عمر البشير، لافتا إلي أن أوغندا ملزمة بالقبض عليه، معتبرا إخفاق كمبالا في القبض عليه عندما زارها 2017 انتهاكا لالتزامات البلاد الوطنية والدولية، متسائلا " لماذا أخفقت أوغندا في إلقاء القبض عليه عندما زارها أخر مرة"حسبما نشرت صحيفة" سودان تربيون".
جدير بالذكر أنه تم إيداع الطلب المقدم من مؤسسة الضحايا الأوغندية العدالة منذ عامين، عندما زار البشير أوغندا، بالرغم من أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية، وكان قبلها في مايو 2016 شهد مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني وأداء اليمين الدستورية في كمبالا، الذي وصف شأن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بـ" عديمة الجدوي"، بالرغم من مناهضة مجموعة من منظمات المجتمع المدني زيارة البشير إلي أوغندا، مطالبة بالقبض عليه.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مارك إسبر

واشنطن: قادرون على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش الإرهابي في الشرق الأوسط 20 كانون الأول 2019 08:39 م

820152014915513

تقرير: فساد النخبة وثراؤهم الفاحش يصعّدان الغضب بإيران 20 كانون الأول 2019 04:21 م

820152014915513

احتجاجات إيران.. تعتيم على أعداد المقبوض عليهم والمعارضة تفضح النظام 20 كانون الأول 2019 03:20 م

أرامكو

واشنطن تقدم أدلة جديدة: إيران وراء الهجوم على شركة أرامكو السعودية 20 كانون الأول 2019 12:25 م

حزب-الله-يشعل-الخيام

"مجزرة السنك" تطل من جديد.. أدوات القتل حاضرة في متحف وسط بغداد 19 كانون الأول 2019 11:48 ص

820152014915513

اشتباكات حول طريق المطار بطرابلس.. والجيش الليبي يحقق تقدما ويخنق "الوفاق" 19 كانون الأول 2019 11:39 ص

انفجار

انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا 18 كانون الأول 2019 01:14 م

820152014915513

ممثل الأمم المتحدة في سوريا يطالب بحماية المدنيين في إدلب 18 كانون الأول 2019 11:33 ص

التعليقات