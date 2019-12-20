البشير مطلوب جنائيا في هذه الدولة.. تعرف على التفاصيل

أصدر القاضي هنري بيتر بشعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا حكما قضائيا أمس بتنفيذ مذكرة بالقبض علي الرئيس المخلوع عمر البشير، لافتا إلي أن أوغندا ملزمة بالقبض عليه، معتبرا إخفاق كمبالا في القبض عليه عندما زارها 2017 انتهاكا لالتزامات البلاد الوطنية والدولية، متسائلا " لماذا أخفقت أوغندا في إلقاء القبض عليه عندما زارها أخر مرة"حسبما نشرت صحيفة" سودان تربيون".

جدير بالذكر أنه تم إيداع الطلب المقدم من مؤسسة الضحايا الأوغندية العدالة منذ عامين، عندما زار البشير أوغندا، بالرغم من أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية، وكان قبلها في مايو 2016 شهد مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني وأداء اليمين الدستورية في كمبالا، الذي وصف شأن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بـ" عديمة الجدوي"، بالرغم من مناهضة مجموعة من منظمات المجتمع المدني زيارة البشير إلي أوغندا، مطالبة بالقبض عليه.

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