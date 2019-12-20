الغارقون بالفساد لايبصرون ابعد من انوفهم "المزكومة" برائحته ‏



في الساعة الثانية عشرة ، منتصف الليلة الماضية ، انتهت رسميـا المدة الدستورية ‏المحددة لرئيس الجمهورية برهم صالح لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء المكلف ‏بتشكيل الحكومة المؤقتة ، دون ان تتفق الكتل السياسيـة على اختيار شخصيـة " ‏وطنية مستقلـة " للمنصب .‏



اكثر من خمسة عشر مرشحا تقدموا لشغل المنصب ، سواء عن طريق الكتل او ‏بطلبات شخصية ، دون التوافق بشكل كامل بين الكتل على اي منهم ..‏



جميع الذين قدمتهم الكتل تم رفضهم في ساحات التظاهر باعتبارهم لاتنطبق عليهم ‏الشروط المطلوبة بالاستقلالية عن الاحزاب وعدم شغل اي مناصب حكومية او ‏برلمانية ..ومع ذلك ظلت الكتل تداور وتناور بنفس الاسماء والشخصيات المستهلكة ‏معروفة التاريخ والتوجهات ، وآخرهم محمد توفيق علاوي الذي كان رد ساحات ‏التظاهر عليه " مرفوض من قبل الشعب " ، شأنه شأن آخرين قبله كمحمد شياع ‏السوداني وابراهيم بحر العلوم و قصي السهيل ..‏



لحل هذه المعضلة تم اللجوء ، حسب مصادر سياسية مطلعة ، الى تمديد فترة الحسم ‏يومين آخرين حتى نهاية الاحد المقبل ، باعتبار يومي الجمعة والسبت عطلتين ‏رسميتين !!!‏



ولايبدو من المعطيات المتوفرة انه سيتم الاتفاق خلال يومين ، بين الكتل التي لم تتفق ‏على " وزيرة للتربية " على مدى سنة كاملة .. فكيف مع رئيس وزراء !!‏



الامرلا يمكن تفسيره خارج نطاق سببين ، الاول هو ان الكتل تراوغ وتناور وتسوف ‏لكسب الوقت ، بالتزامن مع اعاقة تمرير قانون الانتخابات ، لتأخير تشكيل حكومة ‏انتقالية واجراء انتخابات مبكرة قد تطيح بها وبمكاسبها .. والثاني هو ان هذه الكتل ‏عاجزة فعلا عن " الاقتناع" بشخصية وطنية مستقلة ونزيهة ، وهي ( اي الكتل ) ‏تعيش اجواء موبوءة بالفساد منذ ستة عشر عاما ، واصبحت غارقة فيه ولا تستطيع ‏التنفس والتفكير خارجه ..‏



ف.ا