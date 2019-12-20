الغارقون بالفساد لايبصرون ابعد من انوفهم "المزكومة" برائحته ‏

في الساعة الثانية عشرة ، منتصف الليلة الماضية ، انتهت رسميـا المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية برهم صالح لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، دون ان تتفق الكتل السياسيـة على اختيار شخصيـة " وطنية مستقلـة " للمنصب .
اكثر من خمسة عشر مرشحا تقدموا لشغل المنصب ، سواء عن طريق الكتل او بطلبات شخصية ، دون التوافق بشكل كامل بين الكتل على اي منهم ..
جميع الذين قدمتهم الكتل تم رفضهم في ساحات التظاهر باعتبارهم لاتنطبق عليهم الشروط المطلوبة بالاستقلالية عن الاحزاب وعدم شغل اي مناصب حكومية او برلمانية ..ومع ذلك ظلت الكتل تداور وتناور بنفس الاسماء والشخصيات المستهلكة معروفة التاريخ والتوجهات ، وآخرهم محمد توفيق علاوي الذي كان رد ساحات التظاهر عليه " مرفوض من قبل الشعب " ، شأنه شأن آخرين قبله كمحمد شياع السوداني وابراهيم بحر العلوم و قصي السهيل ..
لحل هذه المعضلة تم اللجوء ، حسب مصادر سياسية مطلعة ، الى تمديد فترة الحسم يومين آخرين حتى نهاية الاحد المقبل ، باعتبار يومي الجمعة والسبت عطلتين رسميتين !!!
ولايبدو من المعطيات المتوفرة انه سيتم الاتفاق خلال يومين ، بين الكتل التي لم تتفق على " وزيرة للتربية " على مدى سنة كاملة .. فكيف مع رئيس وزراء !!
الامرلا يمكن تفسيره خارج نطاق سببين ، الاول هو ان الكتل تراوغ وتناور وتسوف لكسب الوقت ، بالتزامن مع اعاقة تمرير قانون الانتخابات ، لتأخير تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات مبكرة قد تطيح بها وبمكاسبها .. والثاني هو ان هذه الكتل عاجزة فعلا عن " الاقتناع" بشخصية وطنية مستقلة ونزيهة ، وهي ( اي الكتل ) تعيش اجواء موبوءة بالفساد منذ ستة عشر عاما ، واصبحت غارقة فيه ولا تستطيع التنفس والتفكير خارجه ..
ف.ا