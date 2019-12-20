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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 11:27 ص

اصابات بانفلونزا الخنازير في ديالى

خارطة محافظة ديالى


كشف مصدر طبي، عن تسجيل   اصابات بمرض انفلونزا الخنازير في محافظة ديالى.

وقال المصدر :" ان الفرق الطبية في المحافظة سجلت 3 اصابات بمرض انفلونزا الخنازير". 

واضاف:" ان الوضع تحت السيطرة ودائرة الصحة ستتخذ الاجراءات اللازمة لمنع توسع دائرة الاصابات ". 

ف.ا
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أخر تعديل: الجمعة، 20 كانون الأول 2019 11:29 ص
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