اصابات بانفلونزا الخنازير في ديالى

كشف مصدر طبي، عن تسجيل اصابات بمرض انفلونزا الخنازير في محافظة ديالى. وقال المصدر :" ان الفرق الطبية في المحافظة سجلت 3 اصابات بمرض انفلونزا الخنازير". واضاف:" ان الوضع تحت السيطرة ودائرة الصحة ستتخذ الاجراءات اللازمة لمنع توسع دائرة الاصابات ". ف.ا Copy أخبار متعلقة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بمنطقة المنصور دون إصابات عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق عبد المهدي يزور الخميس ثلاث مدن في الصين ويوقع اتفاقيات اﻟﻬﺠﺮة: اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ للنازحين ضمن جدول أعمال اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ المجلس الوزاري العربي يرشح بابل عاصمة للسياحة العربية