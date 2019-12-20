اصابات بانفلونزا الخنازير في ديالى





كشف مصدر طبي، عن تسجيل اصابات بمرض انفلونزا الخنازير في محافظة ديالى.



وقال المصدر :" ان الفرق الطبية في المحافظة سجلت 3 اصابات بمرض انفلونزا الخنازير".



واضاف:" ان الوضع تحت السيطرة ودائرة الصحة ستتخذ الاجراءات اللازمة لمنع توسع دائرة الاصابات ".



ف.ا