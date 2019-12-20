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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد ببوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 11:24 ص

لجنة تنوي الطعن بقانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية .. لهذا السبب

لجنة الأمن والدفاع النيابية

 
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن جمع تواقيع نيابية للطعن بتصويت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، فيما اعتبرت تمرير القانون " تمييزا فئويا وحزبيا ". 

وقالت عضو اللجنة ايناس المكصوصي في تصريح  صحفي :" ان التعديل الثاني للقانون  يمنح المتضررين تعويضا ماليا  يصل الى  30 مليون دينار عراقي، وهو تعويض كبير جدا لوجود عجز مالي في الموازنة العامة ". 

واضافت  المكصوصي :" ان القانون مرر بصبغة سياسية وتمييز فئوي ، وهذا الامر غير منصف ، باعتبار المتقاعدين المتوفين تمنح لهم رواتب شهرية بمقدار 315 ألف دينار ، وهم مبلغ لا يسد رمق عائلة واحدة"،  مبينة انها قامت بجمع تواقيع نيابية للطعن بتصويت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل امام المحكمة الاتحادية ". 

 

ف.ا

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