نائب يتحدث عن خطة امريكية لتصفية قيادات فصائل مسلحة في العراق

اعلن النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر ابلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ، ان الولايات المتحدة ستنفذ عمليات نوعية ضد بعض الفصائل التي تهدد المصالح الامريكية في العراق ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان اسبر ابلغ عبد المهدي ، عبر اتصال هاتفي ، ان قواته ستنفذ عمليات نوعية ضد بعض الفصائل التي تهدد المصالح الامريكية في العراق" ، مبينا :" ان العمليات النوعية ستتضمن اعتقال وتصفيات جسدية وفرض عقوبات على شخصيات ".



واضاف :" ان قيام القوات الأمريكية باعتقال القيادي في حشد الانبار نصير العبيدي ، يعد بداية للخطة الامريكية الجديدة في العراق ".



واعلن مصدر امني في الانبار، عن قيام قوة أميركية باعتقال قيادي بحشد الانبار في عملية انزال جوي في ناحية البغدادي غربي المحافظة.

ف.ا