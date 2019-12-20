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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 20 كانون الأول 2019 11:01 ص

اعتقال المتهم بقصف قاعدة "عين الأسد" بعملية إنزال جوي أميركية –عراقية في الأنبار

إنزال جوي

اعتقلت قوات عراقية أميركية مشتركة شخصا يدعى نصير العبيدي خلال عملية إنزال جوي في منطقة البغدادي غربي الأنبار.

ووفقا لـ قناة "الحرة"، فإن عملية الاعتقال نفذت بواسطة قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأميركية بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي.

وأضاف المصدر أن القوة انطلقت من قاعدة عين الأسد في الأنبار باتجاه منزل العبيدي ونفذت عملية الاعتقال في الساعة الرابعة من فجر الخميس.

وتابع أن المعتقل يعمل مقاولا في قاعدة عين الأسد الواقعة غرب مدينة الرمادي في الأنبار.

من جهته قال مصدر في الحشد العشائري، إن العملية جرت بناء على تورط العبيدي في هجمات بالصواريخ طالت قاعدة عين الأسد في الأنبار مؤخرا.

وأضاف أن المعتقل لا يعمل في صفوف الحشد العشائري في منطقة البغدادي كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وإنما يعمل في حشد آخر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في الثالث من ديسمبر إلى هجوم بخمسة صواريخ بعد أربعة أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك.

وقالت مصادر أمنية، إنها تعتقد أن كتائب حزب الله، إحدى أبرز فصائل قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء ذلك الهجوم.

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