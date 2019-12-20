نائب : المهلة الدستورية ستنتهي دون تسمية مرشح لرئاسة الوزراء





اعلن النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي :" ان ترشيح محمد توفيق علاوي لتولي منصب رئاسة الوزراء، لم يحظ بدعم سياسي "، متوقعا ان تنتهي المهلة الدستورية دون اختيار اي مرشح ".

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية لم تتوصل الى اي اتفاق بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد ، واصبح ذلك واضحا لعدم تكليف رئيس الجمهورية شخصية للمنصب لحد الان ".



واضاف :" ان النقاش لازال مستمرا على شخصية رئيس الوزراء ، وهنالك عدة اسماء تدرس في الوقت الحالي "، مبينا :" ان المهلة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء ستنتهي دون اختيار اي مرشح لعدم وجود توافق سياسي ".



وكان عدد من اعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع ، لترشيح الوزير السابق محمد توفيق علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء .



