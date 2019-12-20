بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
واشنطن: قادرون على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش الإرهابي في الشرق الأوسط تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في الأنبار غالب الشابندر يدعو المحتجين للبقاء بساحات التظاهر لحين تحقيق مطالبهم خبير أمني: مليشيات الحشد تستغل مقرات الجيش والشرطة في الأنبار تحالف القوى: لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين للأحزاب الحالية عاجل.. سماع دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء في بغداد السيستاني يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة.. وهذا هو سلاح الأحزاب السياسية بوجه المتظاهرين! نشطاء ردا على الجزيرة: من يقوم بإشعال الحرب في العراق هي ميليشيات الخزعلي وذيول إيران بتنسيق سليماني متظاهرو العراق يرفضون خرق المهلة الدستورية.. ويهتفون ضد صالح والحلبوسي ثلاثة عراقيين في نهائي آسيا بالـ "مواي تاي " والعدد قابل للزيادة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 كانون الأول 2019 10:51 ص

الامن النيابية : ملاذات آمنة لداعش تهدد اربع محافظات

لجنة الامن النيابية

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ان المنطقة الواقعة  بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، اصبحت مصدر خطر يهدد اكثر من محافظة ، من بينها بغداد . 

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان الحقيقة التي يعرفها المعنيون بالشأن الامني ، هي ان داعش يستغل 9 قرى مهجورة تقع بين ديالى وصلاح الدين ، ملاذات آمنة لخلاياه ومنطلقا لهجماته على القرى المحررة القريبة ، ومنها قرى العظيم ، لاثارة الفوضى واستهداف الابرياء . 

واضاف :" ان القرى المهجورة ستبقى مصدر تهديد امني ، ليس لديالى فحسب ، بل صلاح الدين وكركوك وبغداد ايضا ، لانها اصبحت اوكارا  للشر تجذب اليها فلول داعش من كل الاماكن دون استثناء "، مؤكدا ضرورة اعادة النازحين الى تلك القرى وتعزيز قدراتهم الدفاعية عن انفسهم لمسك الارض وقطع الطريق امام اي محاولات لبقاء نلك القرى مسرحا لعبث داعش الارهابي . 

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
201908220155275527

تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في الأنبار 20 كانون الأول 2019 08:35 م

هيئة التقاعد الوطنية العراقية

8 آلاف معاملة مزورة في تقاعد ضحايا الارهاب في الانبار !! 20 كانون الأول 2019 01:47 م

نزاع مسلح

خلاف عائلي باحدى قرى ديالى يسفر عن مقتل ثلاثة اشقاء 20 كانون الأول 2019 01:44 م

820152014915513

مقتل جندي في هجوم لـ"داعش" الإرهابي قرب بغداد 20 كانون الأول 2019 01:01 م

أسعد العيدانى

مجهولون يهاجمون مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني بقنابل صوتية 20 كانون الأول 2019 12:04 م

820152014915513

البيشمركة والأهالي يتصدون لهجوم داعش الإرهابي في مخمور 20 كانون الأول 2019 11:58 ص

إنزال جوي

اعتقال المتهم بقصف قاعدة "عين الأسد" بعملية إنزال جوي أميركية –عراقية في الأنبار 20 كانون الأول 2019 11:01 ص

القوات الأمنية

قوة من الجيش قادمة من بغداد تصل ناحية أبي صيدا في ديالى 20 كانون الأول 2019 10:20 ص

التعليقات