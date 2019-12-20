الامن النيابية : ملاذات آمنة لداعش تهدد اربع محافظات

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ان المنطقة الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، اصبحت مصدر خطر يهدد اكثر من محافظة ، من بينها بغداد .



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان الحقيقة التي يعرفها المعنيون بالشأن الامني ، هي ان داعش يستغل 9 قرى مهجورة تقع بين ديالى وصلاح الدين ، ملاذات آمنة لخلاياه ومنطلقا لهجماته على القرى المحررة القريبة ، ومنها قرى العظيم ، لاثارة الفوضى واستهداف الابرياء .



واضاف :" ان القرى المهجورة ستبقى مصدر تهديد امني ، ليس لديالى فحسب ، بل صلاح الدين وكركوك وبغداد ايضا ، لانها اصبحت اوكارا للشر تجذب اليها فلول داعش من كل الاماكن دون استثناء "، مؤكدا ضرورة اعادة النازحين الى تلك القرى وتعزيز قدراتهم الدفاعية عن انفسهم لمسك الارض وقطع الطريق امام اي محاولات لبقاء نلك القرى مسرحا لعبث داعش الارهابي .

ف.ا