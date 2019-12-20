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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 20 كانون الأول 2019 10:51 ص

بترتيب ميليشيات إيران.. طائرة مسيرة تحلق فوق قصر رئاسة الجمهورية لترشيح السهيل

قصي السهيل

كشفت مصادر مطلعة، أن طائرة مسيرة (درون) حلقت للمرة الثانية فوق قصر رئاسة الجمهورية العراقية.

وأشارت تلك المصادر، وفقا لصحيفة الاأندبندنت البريطانية، إلى أن "تحليق الطائرة يأتي بالتزامن مع ضغوط يتعرض لها رئيس الجمهورية للدفع بتكليف مرشح تحالف الفتح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء المقبل".

وتابعت: أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عقد اجتماعات عدة مع قوى سياسية موالية لطهران، في سياق تمرير تكليف السهيل لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

ولفتت إلى أن "رئيس الجمهورية حاول الخروج من مأزق التكليف عندما طالب البرلمان بتبيان الكتلة الأكبر"، إذ بينت أن "الطلب كان لتبيان المتغيرات في الكتل البرلمانية والحيلولة دون أن يصدر الترشيح من كتلة البناء التي يترأسها تحالف الفتح الذي مرر رئيس لوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

وأشارت إلى أن "رئيس الجمهورية يقوم في هذه الأثناء بالتشاور مع مجموعة من القانونيين لبيان مسألة هل أن التكليف الثاني بعد الاستقالة يستدعي اختيار مرشح الكتلة الأكبر أم أن باستطاعة رئيس الجمهورية تكليف من يراه مناسباً".

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