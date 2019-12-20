مجهولون يطلقون النيران على ناشطين في ذي قار

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن ناشطين اثنين تعرضا لمحاولة اغتيال فاشلة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن " ناشطين اثنين من أعضاء اللجنة التنسيقية لمنع الشغب والحرق في مدينة الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة تعرضا لمحاولة اغتيال فاشلة بعد اطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين قرب الطمر الصحي على طريق ال سهلان".

وأضاف، أن " الناشطين أصيبا بجروح تم نقلهم على اثرها إلى مستشفى الحسين في الناصرية "، لافتا إلى أن" الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته ".