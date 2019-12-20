الموسوي: علاوي الأقرب لرئاسة الحكومة العراقية

أكد المحلل السياسي، حيدر الموسوي، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لن يرشح شخصية لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة تؤدي إلى التصعيد في الحراك الاحتجاجي.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن "برهم صالح لن يكلف أي مرشح من شأنه ان يزيد التصعيد في الحراك الاحتجاجي"، مشيرا إلى أنه " وبحسب بعض المعلومات فأن محمد توفيق علاوي الأقرب جدا للمنصب".

وأضاف، أن "المتظاهرون في ساحة التحرير يريدون محمد توفيق علاوي، من بين الأسماء الخمسة المطروحة"، لافتا الى ان "سائرون موافقة على علاوي كمرشح لرئاسة الحكومة".

وأشار الموسوي، إلى أنه "باختصار فأن الصراع حاليا يدور بين تحالفي البناء والاصلاح واطراف خارجية لحسم المنصب سريعا".



