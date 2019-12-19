بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني قانون الانتخابات .. لا توافق قبل التصويت وفوضى في البرلمان تحت سطوة "كسر النصاب" !! بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود ! من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 09:10 م

في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني

0B054A8E-628E-4BEF-A45D-892D18410E15
صوت البرلمان الألماني، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله ، بعد ان دعا الحزبان الحاكمان في ألمانيا دعيا إلى حظر حزب الله، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان، ماتياس ميدلبرغ، إنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. 
وأضاف في بيان “أن أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم، من بين أمور أخرى”، داعياً “الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا”.

وتابع انه في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناح حزب الله السياسي، الذي كان جزءا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة.

واشار ميدلبرغ الى ان “الفصل بين الذراع السياسي والعسكري ينبغي التخلي عنه، ويجب إدراج حزب الله ككل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”. وأضاف “هذا من شأنه أن يجمد أموال وأصول حزب الله في أوروبا على نطاق أوسع من ذي قبل.

من جهته، أقر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنه في ظل علاقات حزب الله بالحكومة اللبنانية فإن “الواقع السياسي في لبنان يبدو معقدا”.

 لكنه أضاف “هذا لا ينبغي أن يمنعنا من استنفاد كافة الإمكانيات القانونية في ألمانيا للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية.” 

وقال “حزب الله يهدد بالعنف والإرهاب ويواصل زيادة ترسانته من الصواريخ بشكل كبير”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جمال كوجر

نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي 19 كانون الأول 2019 04:50 م

لجنة الخدمات النيابية

الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير 19 كانون الأول 2019 04:47 م

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي

الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز 19 كانون الأول 2019 04:44 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء 19 كانون الأول 2019 04:41 م

محمد الربيعي

من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟ 19 كانون الأول 2019 11:46 ص

الفتح-1

"الفتح" : الخارجية تتحمل مسؤولية تراجع دور العراق في الخارج 19 كانون الأول 2019 11:42 ص

فائق الشيخ علي

فائق الشيخ علي : معارضة واضحة لتكليفي من قبل المالكي والعامري 19 كانون الأول 2019 11:40 ص

محمد اقبال الصيدلي وزير التربية والتعليم

الصيدلي : العراق قد يواجه " عقوبات قاسية " العام المقبل 19 كانون الأول 2019 11:35 ص

التعليقات