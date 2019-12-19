بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد

قررت البطريركية الكلدانية في العراق , الغاء قداس ليلة عيد الميلاد في عموم كنائس العاصمة بغداد .



وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل ساكو , في بيان صحفي :" نظراً للاوضاع الحالية والامنية الحساسة في بغداد، قررت البطريركية الغاء مراسم الاحتفال بقداس ليلة عيد الميلاد ليلة الثلاثاء المقبل، في كافة الكنائس التابعة لها في العاصمة بغداد".



واضاف انه :" سيتم الاحتفال بالقداس نهار الاربعاء ، وسترفع الصلوات من اجل ايجاد حلّ مُشَرِّف للأزمة القائمة، وعودة الحياة الى مجراها الطبيعي. وفيه نتشفع بالدعاء ترحُّماً على أرواح الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن ولأجل الشفاء العاجل للجرحى ".

ف.ا