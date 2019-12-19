نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي



اكد النائب جـمـال كـوجـر عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية على ايجاد بديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي .. حتى الان .



وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان المـشـكـلـة الآن تـكـمـن فــي عــدم اتــفــاق قــادة الــكــتــل الـسـيـاسـيـة عــلــى مــن يــحــل بـديـلا عــن رئـيـس الـــوزراء المـسـتـقـيـل عــادل عبد المهدي".



واوضــح النائب الكردي :" ان الشركاء السياسيين من مختلف المكونات لم يتفقوا لغاية الان على شخصية مستقلة تـرضـي المـتـظـاهـريـن"، مبينا :" ان بعض الساسة لم يعوا لغاية الان خطورة الوضع ، وانه يمكن ان ينهار في لحظة مالم يتفقوا على شخصية ترأس الحكومة لحين اجراء انتخابات مبكرة ".



ف.ا