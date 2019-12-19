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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 04:50 م

نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي

جمال كوجر

اكد النائب جـمـال كـوجـر عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية على ايجاد بديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي .. حتى الان .

وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان المـشـكـلـة الآن تـكـمـن فــي عــدم اتــفــاق قــادة الــكــتــل الـسـيـاسـيـة عــلــى مــن يــحــل بـديـلا عــن رئـيـس الـــوزراء المـسـتـقـيـل عــادل عبد المهدي".

واوضــح النائب الكردي :" ان الشركاء السياسيين من مختلف المكونات لم يتفقوا لغاية الان على شخصية مستقلة تـرضـي المـتـظـاهـريـن"، مبينا :" ان بعض الساسة لم يعوا لغاية الان خطورة الوضع ، وانه يمكن ان ينهار في لحظة مالم يتفقوا على شخصية ترأس الحكومة لحين اجراء انتخابات مبكرة ".

ف.ا
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