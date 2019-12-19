الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي، عن قيام قوى متنفذة بممارسة ضغوط على وزير الاتصالات نعيم الربيعي للحصول على عقود لصالح شركات متورطة بالفساد.



وقال الربيعي في تصريح صحفي :" ان الفساد داخل وزارة الاتصالات لازال قائما بسبب الضغوط التي تمارس على الوزير ، لاعطاء عقود لبعض الشركات المتورطة بالفساد "، مبينا :" ان قوى متنفذة تمارس ضغوطا للحصول على عقود لصالح شركات متورطة بالفساد وعليها دعاوى قضائية في المحاكم ".



واضاف :" ان الفساد لازال قائما لغاية اللحظة داخل الوزارة ، على الرغم من دعم لجنة الخدمات لوزير الاتصالات نعيم الربيعي "، مشيرا الى :" ان عدم اتخاذ اي خطوات جدية في مكافحة الفساد لن يعفي الوزير من المساءلة القانونية ، وسيحصل له ما حصل مع الوزير السابق ".

ف.ا