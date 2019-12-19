ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء



رجح ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي , الاعلان عن تكليف رئيس الوزراء المقبل في الساعة الأخيرة من انتهاء الموعد الدستوري اليوم , مشيرا الى :" ان لدى رئيس الجمهورية برهم صالح عددا من الاسماء سيختار احدها ".



وقالت عضو الائتلاف النائبة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي :" ان تكليف رئيس الوزراء المقبل سيعلن عنه حتما اليوم ، وخلال الساعة الأخيرة من انتهاء الموعد الدستوري ", مبينة :" ان القوى السياسية سلمت برهم صالح اسماء مرشحيها وتركت حرية الاختيار له ".



واضافت :" ان رئيس الجمهورية في حالة حرج تام في اختيار الشخصية الجديدة ، الا انه سوف سياخذ بنظر اعتبار مطالب المتظاهرين لغرض التهدئة وعدم حدوث اي تصعيد شعبي ".



ف.ا