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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 04:41 م

ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

رجح ائتلاف "النصر"  بزعامة حيدر العبادي , الاعلان  عن تكليف رئيس الوزراء المقبل في الساعة الأخيرة من انتهاء الموعد الدستوري اليوم , مشيرا الى :" ان لدى رئيس الجمهورية برهم صالح عددا  من الاسماء سيختار احدها ".

وقالت عضو الائتلاف النائبة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي :" ان  تكليف رئيس الوزراء المقبل سيعلن عنه حتما اليوم ، وخلال الساعة الأخيرة من انتهاء الموعد الدستوري ", مبينة :" ان  القوى السياسية سلمت برهم صالح  اسماء مرشحيها وتركت حرية الاختيار له ".

واضافت :" ان  رئيس الجمهورية في حالة حرج تام في اختيار الشخصية الجديدة ، الا انه سوف سياخذ بنظر اعتبار مطالب المتظاهرين لغرض التهدئة وعدم حدوث اي تصعيد شعبي ".

ف.ا
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