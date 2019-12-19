نكشف الهدف الحقيقي لزيارة الحلبوسي للولايات المتحدة وكواليس الصور المفبركة مع المسؤولين الأمريكيين

كشف مراقبون عن “الهدف الحقيقي” من زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفجر المراقبون مفاجأة من العيار الثقيل عن زيارة الحلبوسي إلى الولايات المتحدة عندما قالوا أن الحلبوسي لم يستقبله أحد من المسؤولين الأمريكيين إذ يعتبرونه شخص غير مرغوب فيه وانه اتصل بشخص واحد في الكونجرس الأمريكي من أجل التقاط صور توثق زيارته لأمريكا فقط للشو الاعلامي

وأن الهدف من هذه الزيارة هو استغلاله للفيزا القديمة التى يمتلكها للسفر إلى الولايات المتحدة ومحاولة إبعاد نفسه عن العقوبات الأمريكية التى ستطال عددا من المسؤولين وتحسين صورته في قضية قتل المتظاهرين في ميادين الاحتجاجات ومحاولات منعه للطلبة من المشاركة في المظاهرات عبر دفع الدولارات .

وأشار المراقبون إلى أن بومبيو رفض استقبال الحلبوسي وان الصور التى نشرتها وسائل الاعلام المضللة لرئيس البرلمان #العراقي #الحلبوسي مع بومبيو هي صورة مفبركة #FakeNews حيث ان #بومبيو فقد الكثير من وزنه بالمقارنة بين صورة الحلبوسي مع بومبيو القديمة وصورة بومبيو الحديثة والفرق الكبير في الوزن!

وروج الاعلام المضلل أن زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الولايات المتحدة الأمريكية تهدف للتباحث بشأن الوضاع الحالية في العراق

وكان الحلبوسي، وصل الأربعاء الى واشنطن في زيارة قال عنها أنها رسمية

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