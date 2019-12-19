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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 03:30 م

شر البلية ما يضحك

​ الإرهابي قيس الخزعلى على قناة الجزيرة: مخطط أمريكي إسرائيلي إماراتي لإشعال الحرب الأهلية في العراق !!

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تبرهن قناة الجزيرة القطرية يوما بعد يوم أنها الناطق الرسمي بإسم ميليشيات وعصابات الإرهاب والقتل السياسي والعمل على اسقاط الدول وتغيير الأنظمة الحاكمة وما قاله الإرهابي قيس الخزعلى على شاشة الجزيرة انما هو حلقة من هذه الحلقات المفضوحة التى تبثها الجزيرة فماذا قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي للجزيرة؟
قال إن هناك مشروع أمريكي إسرائيلي إماراتي هدفه استغلال المظاهرات العراقية من أجل إحداث تخريب واقتتال داخلي في البلاد .
رجل الشارع العراقي والخبير ببواطن الامور على حد سواء يعرف جيدا أن من يقوم بمثل هذه المخططات الدنيئة هي ميليشيات الخزعلى وذيول إيران في العراق تحت قيادة سيدهم في قم وبتنسيق مع الارهابي الأكبر قاسم سليماني وليس الامارات ولا الولايات المتحدة الا…
[1:22 PM, 12/19/2019] Adel Desouki: بعنوان تمهيدي .. شر البلية ما يضحك
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أخر تعديل: الخميس، 19 كانون الأول 2019 05:09 م
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