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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:53 ص

اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

اتحاد السلة

حدد  الاتحاد العراقي لكرة السلة موعد استئناف الدوري الممتاز ، بعد عقده اجتماعا  مع ممثلي الاندية.

وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح صحفي :" ان الاتحاد  عقد اجتماعا مع ممثلي الاندية في مقره ، من اجل اتخاذ القرار المناسب بما يخص استئناف الدوري الممتاز ".

واوضح :" ان  الاتحاد قرر خلال الاجتماع استئناف الدوري الممتاز في التاسع من كانون الثاني/ يناير  من العام المقبل، حيث تستكمل منافسات البطولة بنظام التجمع الواحد للمرحلة الاولى في محافظتي دهوك وزاخو".

واضاف :" ان  المرحلة الثانية بحسب الترتيب، بثمانية  فرق فقط بنظام التقاطع ثم نصف نهائي، وسيلعب النهائي بنظام "البلاي اوف" ، حيث سيتم اشراك محترف اجنبي واحد ".

وكان الاتحاد قد قرر تأجيل الدوري الممتاز في السادس والعشرين من تشرين الاول / اكتوبر  الماضي بسبب الاحداث والتظاهرات التي تشهدها البلاد.

ف.ا
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