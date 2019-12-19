اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة موعد استئناف الدوري الممتاز ، بعد عقده اجتماعا مع ممثلي الاندية.

وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح صحفي :" ان الاتحاد عقد اجتماعا مع ممثلي الاندية في مقره ، من اجل اتخاذ القرار المناسب بما يخص استئناف الدوري الممتاز ".



واوضح :" ان الاتحاد قرر خلال الاجتماع استئناف الدوري الممتاز في التاسع من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، حيث تستكمل منافسات البطولة بنظام التجمع الواحد للمرحلة الاولى في محافظتي دهوك وزاخو".



واضاف :" ان المرحلة الثانية بحسب الترتيب، بثمانية فرق فقط بنظام التقاطع ثم نصف نهائي، وسيلعب النهائي بنظام "البلاي اوف" ، حيث سيتم اشراك محترف اجنبي واحد ".



وكان الاتحاد قد قرر تأجيل الدوري الممتاز في السادس والعشرين من تشرين الاول / اكتوبر الماضي بسبب الاحداث والتظاهرات التي تشهدها البلاد.





ف.ا