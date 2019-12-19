مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود !



اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى توقف تدفق السيول ضمن الوديان والقرى الحدودية مع ايران شرقي المحافظة.



وقال مازن الخزاعي مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة مركز المحافظة ) :" ان تدفق السيول من الحدود العراقية- الايرانية صوب وديان قزانية والمناطق القريبة منها ، توقف بعد 8 ايام على تدفقها اثر هطول امطار غزيرة جدا ".



وأضاف، أن “كمية السيول تقدر بعشرات الملايين من الامتار المكعبة ، اغلبها ذهبت صوب وديان حدودية ، ومنها الى واسط لعدم وجود سد كبير قادر على تخزينها "، مبينا :" ان السيول لم تتسبب باضرار في الاراضي الزراعية او القرى الحدودية ، وكانت تحت السيطرة".



ف.ا