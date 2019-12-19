بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني قانون الانتخابات .. لا توافق قبل التصويت وفوضى في البرلمان تحت سطوة "كسر النصاب" !! بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود ! من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:49 ص

مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود !

السيول

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى توقف تدفق السيول ضمن الوديان والقرى الحدودية مع ايران شرقي المحافظة.

وقال مازن الخزاعي مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة مركز المحافظة ) :" ان تدفق السيول من الحدود العراقية- الايرانية صوب وديان قزانية والمناطق القريبة منها ، توقف بعد 8 ايام على تدفقها اثر هطول امطار غزيرة جدا ".

وأضاف، أن “كمية السيول تقدر بعشرات الملايين من الامتار المكعبة ،  اغلبها ذهبت صوب وديان حدودية ،  ومنها الى واسط لعدم وجود سد كبير قادر على تخزينها "، مبينا :" ان السيول  لم تتسبب باضرار في الاراضي الزراعية او القرى الحدودية ، وكانت تحت السيطرة".

ف.ا
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:52 ص
إقرأ ايضا
بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو

بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد 19 كانون الأول 2019 04:54 م

اتحاد السلة

اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز 19 كانون الأول 2019 11:53 ص

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند

القبض على إرهابي في كركوك 19 كانون الأول 2019 11:19 ص

مصرف الرافدين

الرافدين يطلق السلف التكميلية للموظفين وتصل الى 25 مليون دينار 19 كانون الأول 2019 11:14 ص

820152014915513

واسط ترفض تغيير مدير منفذ على الحدود ا لإيرانية لهذا السبب 19 كانون الأول 2019 10:29 ص

هيئة النزاهة

​القبض على مسؤولين كبيرين بتهم فساد وإضرار بالمال العام 19 كانون الأول 2019 10:25 ص

رواتب الموظفين

مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية لموظفي الدولة 19 كانون الأول 2019 10:21 ص

رباعات العراق

رباعات العراق في المركز الثالث في البطولة العربية 18 كانون الأول 2019 11:29 ص

التعليقات