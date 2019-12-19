من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟



اعلن بروفيسور عراقي رفضه الترشح لرئاسة الحكومة العراقية ، لانه قد يتنافى مع مطالب المتظاهرين ..



وقال البروفيسور محمد الربيعي في تصريح صحفي :" بادر زميلي الاكاديمي الاستاذ همام الشريفي بترشيح اسمي كشخصية مستقلة لرئاسة الوزراء في بلدي العزيز العراق. وقد كانت مبادرته مستندة الى ايمانه بضرورة اجراء تغيير جوهري في قمة السلطة لاعادة بناء النظام السياسي والاداري ، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية مشفوعة بنهضة اقتصادية تتبناها حكومة كفاءات ، بتجرد كامل عن التكتلات السياسية وما يصاحبها من محاصصة سياسية".



واضاف "ان هذه الفكرة حازت على تأييد عدد كبير من الوزراء السابقين والاساتذة الجامعيين والمهنيين المرموقين ، وطلبوا منه اضافة اسمائهم الى قائمة الموقعين على طلب ترشيحي المعنون الى رئيس الجمهورية والى الحكومة المسؤولة عن تنفيذ المطالب المشروعة لابنائي واخواني من المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير".



وتابع الربيعي :" تعقيبا على ما بلغني من اصدارات ونشريات روج لها المتظاهرون الاحرار في ساحات الشرف والاعتصام ، قررت الاعتذار عن قبول هذا الترشيح لانه قد يتنافى مع المطالب التي يتبناها ابنائي من جيل الشباب المثابر على الحياة وحب الوطن"، مبينا :" ان هذا الجيل النقي يذكرني بمرحلة شبابي في العراق وانا اتصدى للدكتاتورية في بداياتها في منتصف ستينات القرن الماضي واقارع اجهزة القمع والاضطهاد في حينها".



والبروفسور محمد علي فاضل الربيعي استاذ متمرس في الهندسة البيوكيميائية ومستشار فخري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق ورئيس شبكة العلماء العراقيين في الخارج (نيسا) . حصل على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم ببغداد بدرجة جيد جدا عام 1969 والدكتوراه في علم الوراثة الاشعاعية من جامعة لندن عام 1979 . متخصص في انتاج المواد الصيدلانية من الخلايا المزروعة.



ف.ا