بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني قانون الانتخابات .. لا توافق قبل التصويت وفوضى في البرلمان تحت سطوة "كسر النصاب" !! بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود ! من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:46 ص

من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟

محمد الربيعي

اعلن بروفيسور عراقي رفضه الترشح  لرئاسة الحكومة العراقية ، لانه قد يتنافى مع مطالب المتظاهرين ..

وقال  البروفيسور  محمد الربيعي في تصريح صحفي :" بادر زميلي الاكاديمي الاستاذ همام الشريفي بترشيح اسمي كشخصية مستقلة لرئاسة الوزراء في بلدي العزيز العراق. وقد كانت مبادرته مستندة الى ايمانه بضرورة اجراء تغيير جوهري في قمة السلطة لاعادة بناء النظام السياسي والاداري ، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية مشفوعة بنهضة اقتصادية تتبناها حكومة كفاءات ، بتجرد كامل عن التكتلات السياسية وما يصاحبها من محاصصة سياسية".

واضاف "ان  هذه الفكرة حازت على تأييد عدد كبير من الوزراء السابقين والاساتذة الجامعيين والمهنيين المرموقين ، وطلبوا منه اضافة اسمائهم الى قائمة الموقعين على طلب ترشيحي المعنون الى رئيس الجمهورية والى الحكومة المسؤولة عن تنفيذ المطالب المشروعة لابنائي واخواني من المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير".

وتابع الربيعي :"  تعقيبا على ما بلغني من اصدارات ونشريات روج لها المتظاهرون الاحرار في ساحات الشرف والاعتصام ، قررت الاعتذار عن قبول هذا الترشيح لانه قد يتنافى مع المطالب التي يتبناها ابنائي من جيل الشباب المثابر على الحياة وحب الوطن"، مبينا :" ان هذا الجيل النقي يذكرني بمرحلة شبابي في العراق وانا اتصدى للدكتاتورية في بداياتها في منتصف ستينات القرن الماضي واقارع اجهزة القمع والاضطهاد في حينها".

والبروفسور محمد علي فاضل الربيعي استاذ متمرس في الهندسة البيوكيميائية ومستشار فخري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق ورئيس شبكة العلماء العراقيين في الخارج (نيسا) . حصل على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم ببغداد  بدرجة جيد جدا عام 1969 والدكتوراه في علم الوراثة الاشعاعية من جامعة لندن عام 1979 . متخصص في انتاج المواد الصيدلانية من الخلايا المزروعة.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
0B054A8E-628E-4BEF-A45D-892D18410E15

في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني 19 كانون الأول 2019 09:10 م

جمال كوجر

نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي 19 كانون الأول 2019 04:50 م

لجنة الخدمات النيابية

الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير 19 كانون الأول 2019 04:47 م

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي

الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز 19 كانون الأول 2019 04:44 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء 19 كانون الأول 2019 04:41 م

الفتح-1

"الفتح" : الخارجية تتحمل مسؤولية تراجع دور العراق في الخارج 19 كانون الأول 2019 11:42 ص

فائق الشيخ علي

فائق الشيخ علي : معارضة واضحة لتكليفي من قبل المالكي والعامري 19 كانون الأول 2019 11:40 ص

محمد اقبال الصيدلي وزير التربية والتعليم

الصيدلي : العراق قد يواجه " عقوبات قاسية " العام المقبل 19 كانون الأول 2019 11:35 ص

التعليقات