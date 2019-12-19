"الفتح" : الخارجية تتحمل مسؤولية تراجع دور العراق في الخارج



حمل تحالف "الفتح" وزارة الخارجية مسؤولية تراجع دور العراق بالخارج، مبينا :" ان سياسة العراق مغيبة ودوره مبهم لدى اغلب دول العالم ، بسبب الفشل في اداء السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج ".



وقال النائب عن الفتح محمد كريم في تصريح صحفي :" رغم الدور العراقي الكبير الذي انقذ العالم من اعتى عصابات الجريمة الوحشية داعش، الا ان دور العراق مغيب في الخارج ".



واضاف :" ان سياسة العراق لدى دول العالم مبهمة ، ولا تعرف الدول شيئا عن دور العراق، بسبب الفشل في اداء السفارات العراقية والممثليات الدبلوماسية وملحقاتها ".



ف.ا