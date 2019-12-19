بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني قانون الانتخابات .. لا توافق قبل التصويت وفوضى في البرلمان تحت سطوة "كسر النصاب" !! بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود ! من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:39 ص

اشتباكات حول طريق المطار بطرابلس.. والجيش الليبي يحقق تقدما ويخنق "الوفاق"

820152014915513

 
اندلعت معارك عنيفة مساء الأربعاء بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، حيث سيطر الجيش على منطقة الجامع الأخضر، وقام بتضييق الخناق على ميليشيات الوفاق.

وأظهرت مقاطع فيديو، جانب من هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثّف، كما بينت اللقطات لحظة سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة الجانب الأخضر، واغتنام آليات عسكرية تابعة للميليشيات تركتها بعد هروبها تحت وقع ضربات الجيش، الذي واصل تقدمّه للسيطرة على كامل محور طريق المطار المتاخم لوسط العاصمة طرابلس.

وافادت مصادر  بانسحاب تشكيلات قوات حكومة الوفاق إلى منطقة الأصفاح بعد تقدم الجيش الليبي على طريق مطار طرابلس.

فيما ذكرت مواقع ليبية أن الجيش دخل أحياء مشروع الهضبة في طرابلس للمرة الأولى منذ بدء المعارك.

كان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي قد أعلن أن المعارك في العاصمة الليبية دخلت مرحلة جديدة. وأشار إلى أن الجيش الليبي انتقل إلى مرحلة جديدة على محاور الاشتباك مع ميليشيا حكومة الوفاق، حيث وصلت القوات المسلحة الليبية إلى مرحلة متقدمة داخل العاصمة خلال الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء.

كما أضاف المحجوب في تصريحات  ، الأربعاء، أن القوات المسلحة الليبية انتقلت من مرحلة المحاور إلى الجبهة الواحدة من أجل القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة، بحسب تعبيره.

موضوع يهمك?يواجه الحراك الشعبي في الجزائر أصعب اختبار له منذ اندلاعه قبل 10 أشهر، لحسم موقفه إزاء الدعوة التي وجهها له الرئيس...الحراك الجزائري أمام اختبار.. هل يقبل بالحوار مع تبّون؟ الحراك الجزائري أمام اختبار.. هل يقبل بالحوار مع تبّون؟ المغرب العربي
إلى ذلك، أوضح أن القوات تقترب من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على كافة المداخل وتضيق الخناق على الميليشيات بما يقضي عليهم دون إحداث خسائر مدنية.

وأشار المحجوب إلى أن المجموعات الموجودة داخل العاصمة من الشباب المساند للقوات المسلحة، لديه غرف عمليات تتابع معهم كافة التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية وقطع طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أعلن في مقابلة مع العربية ليل الثلاثاء، تقدم الجيش الليبي على أكثر من محور في العاصمة طرابلس.

كما أوضح أن "المعركة الآن على تخوم طرابلس"، مضيفاً أن "العاصمة كما يعرف الجميع كبيرة والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان"، ما قد يستغرق وقتاً، إلا أنه أكد تراجع قوات الوفاق إلى منطقة أبو سليم.

يذكر أن الجيش الليبي، سيطر الثلاثاء، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "العربية.نت" اللحظات الأولى لدخول الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي إلى محور كوبري الزهراء بعد هروب جماعي لعناصر الميليشيات، التي كانت تسيطر عليه، تحت وقع ضربات الجيش.

كما قال مصدر عسكري ميداني إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع مسلّحي قوات الوفاق، وتتقدم بشكل مستمر على أكثر من جبهة، أبرزها محورا صلاح الدين واليرموك وكذلك الساعدية.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حزب-الله-يشعل-الخيام

"مجزرة السنك" تطل من جديد.. أدوات القتل حاضرة في متحف وسط بغداد 19 كانون الأول 2019 11:48 ص

انفجار

انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا 18 كانون الأول 2019 01:14 م

820152014915513

ممثل الأمم المتحدة في سوريا يطالب بحماية المدنيين في إدلب 18 كانون الأول 2019 11:33 ص

820152014915513

الإعلان عنها خلال 24 ساعة .. تعرف على ملامح الحكومة الكويتية الجديدة 17 كانون الأول 2019 12:19 م

برويز مشرف

الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق بتهمة الخيانة العظمى 17 كانون الأول 2019 11:24 ص

images-1-1

مواجهات دامية بين الشرطة والمحتجين في بيروت 15 كانون الأول 2019 12:25 م

images-1-1

الكشف عن مخطط إيراني في سوريا عبر مشاريع الإسكان 15 كانون الأول 2019 12:20 م

images-1-1

حبس عمر البشير عامين بعد إدانته في قضية النقد الأجنبي 14 كانون الأول 2019 01:29 م

التعليقات