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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:34 ص

واشنطن تكشف أسباب قرار خفض تواجدها الدبلوماسي في العراق

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين في الخارج هو على رأس أولويات الوزارة وذلك تعليقا على على قرار خفيض تواجدها الدبلوماسي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جوليا مايسون في تصريح صحافي  ، إن “ضمان سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين في الخارج هو على رأس أولويات الوزارة”.
وأضافت مايسون، أن “سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وكذلك قنصليتها في مدينة أربيل، تعملان بشكل طبيعي، وأن السفير ماثيو تويلر وفريقه يعملون على الأرض بشكل يومي”.
وأكدت مايسون أن “ العراق أحد أهم شركاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين في المنطقة، وواشنطن ملتزمة بالمشاركة الكاملة مع شركائنا العراقيين”، مبينة أن “الوزارة مستمرة في مراقبة الوضع الأمني في العراق، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية التي يشهدها”. 

ع د

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