بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني قانون الانتخابات .. لا توافق قبل التصويت وفوضى في البرلمان تحت سطوة "كسر النصاب" !! بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود ! من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:33 ص

بغداد تضع شرطا جديدا امام الاقليم للحصول على مستحقاته من الموازنة

هل تتمكن حكومة بغداد من حل مشكلة موازنة الدولة العراقية؟

وضعت الحكومة الاتحادية شرطا جديدا  امام  اقليم كردستان ، اذا ما اراد التوصل الى اتفاق يضمن مستحقاته من الموازنة الاتحادية.

واكد عضو في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب ، في تصريح صحفي :"  ان الحكومة الاتحادية اشترطت ضمن اتفاقها الاخير مع حكومة الاقليم ، الكشف عن تفاصيل وجزئيات ملف نفط الاقليم للسنوات العشر المنصرمة وحجم وارداته وطبيعة العقود التي وقعتها حكومة الاقليم ".

واضاف:" ان بغداد وافقت على الاتفاق الاخير بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ، الذي لم يرَ النور لغاية الان بانتظار تسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل حكومة جديدة، شريطة ان يكشف الاقليم للجنة تقصي الحقائق عن ملف النفط وتفاصيله للسنوات العشر المنصرمة، والواردات التي حصلت عليها حكومة الاقليم من بيع وتصدير النفط  "، لافتا الى :" ان حكومة الاقليم لم ترد ايجابا لحد الان على الحكومة الاتحادية ". 

واشار عضو لجنة تقصي الحقائق  الى :"   استحالة موافقة حكومة الاقليم عليه، نظرا لعدم وجود الشفافية في ملف نفط الاقليم، ما يقف عائقاً امام توصل الجانبين الى اتفاق حول ملف النفط ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
0B054A8E-628E-4BEF-A45D-892D18410E15

في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني 19 كانون الأول 2019 09:10 م

جمال كوجر

نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي 19 كانون الأول 2019 04:50 م

لجنة الخدمات النيابية

الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير 19 كانون الأول 2019 04:47 م

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي

الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز 19 كانون الأول 2019 04:44 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء 19 كانون الأول 2019 04:41 م

محمد الربيعي

من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟ 19 كانون الأول 2019 11:46 ص

الفتح-1

"الفتح" : الخارجية تتحمل مسؤولية تراجع دور العراق في الخارج 19 كانون الأول 2019 11:42 ص

فائق الشيخ علي

فائق الشيخ علي : معارضة واضحة لتكليفي من قبل المالكي والعامري 19 كانون الأول 2019 11:40 ص

التعليقات