بغداد تضع شرطا جديدا امام الاقليم للحصول على مستحقاته من الموازنة



وضعت الحكومة الاتحادية شرطا جديدا امام اقليم كردستان ، اذا ما اراد التوصل الى اتفاق يضمن مستحقاته من الموازنة الاتحادية.



واكد عضو في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب ، في تصريح صحفي :" ان الحكومة الاتحادية اشترطت ضمن اتفاقها الاخير مع حكومة الاقليم ، الكشف عن تفاصيل وجزئيات ملف نفط الاقليم للسنوات العشر المنصرمة وحجم وارداته وطبيعة العقود التي وقعتها حكومة الاقليم ".



واضاف:" ان بغداد وافقت على الاتفاق الاخير بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ، الذي لم يرَ النور لغاية الان بانتظار تسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكيل حكومة جديدة، شريطة ان يكشف الاقليم للجنة تقصي الحقائق عن ملف النفط وتفاصيله للسنوات العشر المنصرمة، والواردات التي حصلت عليها حكومة الاقليم من بيع وتصدير النفط "، لافتا الى :" ان حكومة الاقليم لم ترد ايجابا لحد الان على الحكومة الاتحادية ".



واشار عضو لجنة تقصي الحقائق الى :" استحالة موافقة حكومة الاقليم عليه، نظرا لعدم وجود الشفافية في ملف نفط الاقليم، ما يقف عائقاً امام توصل الجانبين الى اتفاق حول ملف النفط ".



ف.ا