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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:30 ص

مستشار الرئيس : اربع معضلات تواجه تكليف رئيس الوزراء الجديد ..

شروان الوائلي

كشف مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي، عن ابرز التحديات التي ستقف امام تكليف رئيس الحكومة، مبينا انها ستتركز في اربع  معضلات رئيسية.

وذكر الوائلي في تصريح صحفي :" ان المعضلة الاولى هي المعضلة الدستورية ، اذ  ان هناك اجتهادات كثيرة في موضوع تسمية الكتلة الاكبر وهل يحتاج للمرة الثانية الكتلة الاكبر ليطلب منها ترشيح الشخص المكلف".

واضاف:" ان  المعضلة الثانية تتمثل بمسؤولية الرئيس بادارة العملية بنجاح نسبي بدون شرخ سياسي كبير في وضع مأزوم جدا وفجوة كبيرة بين الشعب والنظام السياسي عموما ، فلا يمكن للرئيس ان يكلف شخصا يزيد هذا الانقسام ويعمق الارباك".

وتابع  الوائلي، ان"المعضلة الثالثة تتمثل بان الكتل السياسية لا تريد ان تتصور ان الوضع بعد تظاهرات تشرين تغير كثيرا ، ويجب في هذه المرحلة الاخذ بعين الاعتبار والاهتمام اصوات وطلبات المتظاهرين والتي تحقق الشق الاول منها وهو استقالة الحكومة ، ويكتفي هؤلاء بانتاج مطبخهم السياسي التقليدي بشخوصه ومواصفاته بدون الالتفات الى المطبخ الجديد وهي ساحات التظاهرات".

واشار الى :" ان المعضلة الرابعة تتمثل بالاستغلال الواضح وركوب موجة التظاهرات ، حيث نصب سرادق ودخل مروجون لشخصيات من اجل تبييض صفحاتهم وتسويقهم" .

 

ف.ا

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